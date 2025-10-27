Estas son las dos primeras escuelas infantiles del Principado que abren sus puertas en Oviedo

Oviedo cuenta desde hoy con un nuevo servicio de conciliación familiar totalmente público. El presidente del Principado, Adrián Barbón, inauguró este lunes la nueva escuela infantil autonómica de 0 a 3 años “Carbayoninos”, la primera de titularidad regional y gratuita de estas características en la ciudad. El centro comenzó a funcionar esta misma semana con 25 niños en las instalaciones del colegio público de San Lázaro y otros 12 en la sede de Las Campas, sumando un total de 37 plazas repartidas en tres unidades, que se suman a la red municipal compuesta por siete equipamientos de este tipo. "Empezamos con mucha ilusión, pero también responsabilidad", confesó la directora del centro, María Acera, al presidente regional.

Durante la visita, Barbón estuvo acompañado por la consejera de Educación, Eva Ledo, quien destacó que se trata de “una inversión importante, que entre ambas sedes alcanza los 600.000 euros”. Ledo recordó que Oviedo cuenta ya con dos escuelas autonómicas —esta y la de Escuelas Blancas— y anunció que “no será la última inauguración” en la capital asturiana. “Ya está en marcha la segunda fase, en la que están previstas tres nuevas escuelas: una en el Gesta, otra en la zona de Pablo Miaja y una tercera en el Villar de Trubia. En conjunto suponen una inversión de casi un millón y medio de euros”, explicó la consejera.

Las nuevas escuelas, que sumarán cinco centros autonómicos en Oviedo, contarán con un total de siete unidades y una plantilla de dos técnicas de Educación Infantil por aula, además del personal de dirección. En cuanto a los plazos, Ledo apuntó que la previsión es que “a finales de febrero o marzo puedan estar terminadas las obras de la segunda fase”, aunque admitió que podrían producirse pequeños retrasos “por incidencias propias de las obras”.

Respecto al futuro de la red autonómica, la consejera señaló que el Principado trabaja para que las siete escuelas municipales de Oviedo se integren en la red del Principado, un proceso que podría completarse “en el curso 2026-2027”. “Queremos hacerlo con calma y en condiciones satisfactorias para todos”, precisó Ledo, quien también confirmó que se mantienen las conversaciones con las trabajadoras del 0-3 para alcanzar “una solución de compromiso que satisfaga a todas las partes”.

Una de las nuevas usuarias del centro es Alejandra Llanos, de quince meses, cuyos padres, Ana María Álvarez y Víctor Llanos, se mostraron encantados con el nuevo servicio. “Estamos muy contentos porque el espacio es muy luminoso, los jueguitos están muy bien y las educadoras son agradables”, destacó Álvarez. La pareja explicó que se trata de “un servicio muy esperado desde hace meses”, que les viene “genial” para conciliar la vida laboral y familiar. “Nos ayuda muchísimo porque trabajamos todo el día”, apuntaron los progenitores.

Actualmente, la red autonómica de escuelas infantiles del Principado continúa ampliándose con nuevas aperturas previstas en distintos concejos. En el caso de Oviedo, la consejera destacó que las nuevas infraestructuras permitirán crear cerca de 200 nuevas plazas públicas a sumar a las más de 600 municipales para la atención educativa de los más pequeños.