Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox pide destinar a los vecinos de Oviedo los 700.000 euros municipales de ayudas a la cooperación

"Se ignoran las carencias reales de los ovetenses", declara la edil Sonsoles Peralta

Sonsoles Peralta, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento.

Sonsoles Peralta, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento. / David Cabo

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha calificado este lunes de "inaceptable" la previsión de destinar 700.000 euros a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, que incluyen iniciativas locales y proyectos internacionales, y ha solicitado que esos fondos se prioricen para atender las necesidades de las familias de la ciudad.

Según el grupo municipal, la partida "ignora las carencias reales de los ovetenses", mientras que existen ayudas insuficientes en becas comedor y libros de texto, dejando fuera a muchas familias que no cumplen los baremos establecidos. "Es inaceptable que se financien proyectos a 100.000 kilómetros de aquí mientras hay vecinos que no llegan a fin de mes", ha subrayado Peralta.

La edil ha avanzado que pedirá en los próximos presupuestos municipales la eliminación de la partida destinada a cooperación al desarrollo, argumentando que "esta es una competencia nacional" y que el Ayuntamiento debe "anteponer las necesidades de los ovetenses a otro tipo de proyectos".

Vox acusa al gobierno local del PP de mantener una "deriva ideológica" que, según señala Peralta, deja de lado a los ciudadanos más afectados por la subida de impuestos y defiende que "no hay otro partido político que ponga freno a esta situación salvo Vox".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  2. Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
  3. La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
  4. Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
  5. Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
  6. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
  7. Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa
  8. La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista: esto es lo que ha pasado

IU Oviedo tacha de "despilfarro" la privatización de las plazas de aparcamiento de Ferreros

IU Oviedo tacha de "despilfarro" la privatización de las plazas de aparcamiento de Ferreros

Vox pide destinar a los vecinos de Oviedo los 700.000 euros municipales de ayudas a la cooperación

Vox pide destinar a los vecinos de Oviedo los 700.000 euros municipales de ayudas a la cooperación

Hablan los familiares de Fina y Elvia Clemente, las históricas tenderas de Oviedo que fallecieron con solo dos días de diferencia: "Estuvieron siempre juntas y se fueron juntas"

Hablan los familiares de Fina y Elvia Clemente, las históricas tenderas de Oviedo que fallecieron con solo dos días de diferencia: "Estuvieron siempre juntas y se fueron juntas"

El PSOE de Oviedo denuncia un nuevo recorte en cooperación internacional

El PSOE de Oviedo denuncia un nuevo recorte en cooperación internacional

Fallece dos días después de su hermana Elvia Clemente, dueña de la tienda de ultramarinos de la calle Mon de Oviedo

Fallece dos días después de su hermana Elvia Clemente, dueña de la tienda de ultramarinos de la calle Mon de Oviedo

Estas son las dos primeras escuelas infantiles del Principado que abren sus puertas en Oviedo

Estas son las dos primeras escuelas infantiles del Principado que abren sus puertas en Oviedo

El drama de tres jóvenes sin hogar que reconstruyen sus vidas en Oviedo: "Me sentía solo, intenté suicidarme en tres ocasiones, en una de ellas tirándome al tren"

El drama de tres jóvenes sin hogar que reconstruyen sus vidas en Oviedo: "Me sentía solo, intenté suicidarme en tres ocasiones, en una de ellas tirándome al tren"

Fernando Alonso y Aitana, juntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1: "Es el mejor de todos y el más majo"

Fernando Alonso y Aitana, juntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1: "Es el mejor de todos y el más majo"
Tracking Pixel Contents