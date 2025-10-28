La adecuación de los locales en el HUCA para crear la Unidad de Investigación Clínica costará cerca de un millón de euros

Las obras para acondicionar los locales que acogerán la Unidad de Investigación Clínica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) costarán 959.582 euros y durarán seis meses. Estos trabajos fueron licitados por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (GISPASA) e incluyen la reubicación del servicio de lencería y el archivo, que ocupan esas dependencias, en otro emplazamiento dentro del complejo sanitario.

La Unidad de Investigación Clínica ocupará una superficie de 516 metros cuadrados en la planta N-2 del edificio de Consultas Externas del HUCA. Su creación ha sido promovida por la Consejería de Salud, junto con la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado (FINBA), y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA).

Esta unidad permitirá obtener el máximo rendimiento de toda la investigación que se realiza en las redes de atención primaria y hospitalaria y facilitará el acceso de la población a ensayos clínicos y tratamientos innovadores. Para ponerla en marcha el Gobierno regional autorizó en la última reunión del Consejo de Gobierno la firma de un convenio entre el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Finba.

Las obras programadas se desarrollarán en dos fases, cada una de ellas de tres meses. En la primera de ellas se reubicarán el servicio de lencería y el archivo en otras dependencias. Una vez despejados esos locales se iniciará el segundo bloque de trabajos, en el que se adecuarán los espacios para albergar la Unidad de Investigación Clínica.

El proyecto de creación de la Unidad de Investigación Clínica será financiado por el Instituto de Salud Carlos III con una aportación de 3,1 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation. Con esa inversión se acondicionarán las instalaciones, se comprará el material y se contratará personal.

Evaluación de ofertas

En esta área se podrán realizar desde estudios básicos hasta investigaciones clínicas avanzadas. Las dependencias dispondrán de sala de tratamientos, sistema de telemedicina, equipos de imagen médica, espacios destinados a farmacia hospitalaria y mejora de los espacios globales destinados a pacientes y profesionales.

Tres empresas aspiran a ejecutar las obras de adecuación de las dependencias de la Unidad de Investigación Clínica y la reubicación de las áreas que ocupaban esa zona. Gispasa evalúa las ofertas presentadas.