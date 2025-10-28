El albergue de Oviedo ya ha atendido este año a más de 1.400 personas sin hogar: "Estamos desbordados"

El albergue Cano Mata Vigil no da abasto para atender a todas las personas sin hogar que acuden a pedir ayuda al servicio municipal gestionado por Cáritas Diocesana. En lo que va de año ya han pasado por el albergue más de 1.400 personas diferentes, unos números que ya superan los registros de 2024 (1.378 en los doce meses) y que son dramáticos si se tiene en cuenta que 2023 se cerró con 908 beneficiarios. «Cada vez hay más personas que necesitan ayuda. La verdad es que estamos desbordados», señala Zoraida Sienra, responsable del programa de Cáritas Diocesana que atiende a personas sin hogar.

La saturación en el albergue Cano Mata llega a tal límite que en muchas ocasiones sus responsables no pueden atender a todos los demandantes. «Estamos detectando que cada vez hay más personas que se ven obligadas a vivir en la calle», afirma Sienra. Al albergue no acuden sólo personas que no tienen un techo. «El sinhogarismo no sólo afecta a personas que no tienen un techo, también hay mucha gente que malvive en habitaciones compartidas o hacinados en casas en las que no hay ningún tipo de servicio básico», explica Zoraida Sienra.

Para tratar de cubrir todas esas necesidades, el albergue Cano Mata Vigil cuenta con 65 plazas para pernoctaciones –el tiempo de estancia de cada persona varía en función de su perfil– y una sala que funciona como centro de día para externos, es decir, para aquellos que no pasan la noche en el albergue. Las personas beneficiarias de este servicio municipal tienen acceso a un servicio de consigna, a la lavandería y pueden mantener su higiene personal. «Aquí pueden darse una ducha y marcharse con la ropa limpia. Hacemos todo lo que podemos, pero cada vez hay más personas en situación de pobreza. Se están rompiendo récords en cuanto a cifras».