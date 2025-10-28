Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
Entre la última semana de octubre y noviembre hará cinco actuaciones los miércoles en diferentes plazas de la geografía carbayona
Amador Valdés es uno de los monitores del área de Centros Sociales del Ayuntamiento que más éxito tiene. Sus fans esperan con entusiasmo sus clases a lo largo de la geografía carbayona porque son un tiempo en el que comparten bailes con amigos y disfrutan del momento con canciones de toda época.
Suenan desde pasodobles hasta el último hit de Sebastián Yatra. En estas sesiones, lo importante no es bailar a la perfección, sino pasar un buen momento para moverse y desconectar de la rutina diaria.
Valdés tendrá cinco clases durante la última semana de octubre y el mes de noviembre. Todas se celebrarán los miércoles y tendrán una hora y media de duración. La primera será en la plaza del Palacio de los Deportes. Las obras de reforma y la reurbanización del Bulevar de Santullano permitieron la creación de un gran espacio al aire libre entre el edificio diseñado originariamente por Ildefonso Sánchez del Río y la antigua entrada a la autopista 'Y'.
Ya en noviembre, las actuaciones comenzarán por el casco histórico. El día 5 estará en la plaza Daoiz y Velarde, el 12 en la plaza de la Paz (Buenavista), el 19 en el parque del Campillín y el 26 en la plaza de la Cruz Roja. Si llueve, las clases se trasladarán el centro social de La Florida y se podrán seguir por Youtube a través del canal de Centros Sociales. También estará los viernes en el centro social El Cortijo (La Corredoria) de 19.00 a 20.30 horas.
