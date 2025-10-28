Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra

Amador Valdés es uno de los monitores del área de Centros Sociales del Ayuntamiento que más éxito tiene. Sus fans esperan con entusiasmo sus clases a lo largo de la geografía carbayona porque son un tiempo en el que comparten bailes con amigos y disfrutan del momento con canciones de toda época.

Suenan desde pasodobles hasta el último hit de Sebastián Yatra. En estas sesiones, lo importante no es bailar a la perfección, sino pasar un buen momento para moverse y desconectar de la rutina diaria.

Valdés tendrá cinco clases durante la última semana de octubre y el mes de noviembre. Todas se celebrarán los miércoles y tendrán una hora y media de duración. La primera será en la plaza del Palacio de los Deportes. Las obras de reforma y la reurbanización del Bulevar de Santullano permitieron la creación de un gran espacio al aire libre entre el edificio diseñado originariamente por Ildefonso Sánchez del Río y la antigua entrada a la autopista 'Y'.

Ya en noviembre, las actuaciones comenzarán por el casco histórico. El día 5 estará en la plaza Daoiz y Velarde, el 12 en la plaza de la Paz (Buenavista), el 19 en el parque del Campillín y el 26 en la plaza de la Cruz Roja. Si llueve, las clases se trasladarán el centro social de La Florida y se podrán seguir por Youtube a través del canal de Centros Sociales. También estará los viernes en el centro social El Cortijo (La Corredoria) de 19.00 a 20.30 horas.