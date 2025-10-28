Berna Perles, soprano, canta en la inauguración de los Conciertos del Auditorio: "Estoy en el mejor momento de mi carrera, en un momento personal fantástico y muy a gusto en mi propio cuerpo"

La soprano malagueña Berna Perles es una de las solistas del programa inaugural de los Conciertos del Auditorio, el ciclo de clásica de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en el que colabora LA NUEVA ESPAÑA. Perles cantará con Gaëlle Arquez (mezzosoprano), José Simerilla (tenor) y Rubén Amoretti (bajo) el "Stabat Mater" de Rossini y con ellos el coro "El León de Oro" y la orquesta Oviedo Filarmonía, todos bajo la dirección del titular de esta última, Lucas Macías. El concierto, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, dará comienzo a las 19.30 horas, con la "Sinfonía en re mayor" de Ramón Carnicer y Batlle.

El "Stabat Mater" de Rossini es una obra excepcional.

Es una obra maestra. No voy a decir yo nada nuevo de Rossini. Es una pieza sacra, con una escritura muy operística, y hay mucho drama en ella. El texto, también con mucho drama, en latín, profundo e intenso. El "Stabat Mater" es una de las piezas de Rossini que más me gustan.

Es de una gran dificultad.

Y empezando porque hay que aunar las voluntades de la orquesta, el coro y cuatro solistas. Solo eso es un reto. Y tiene una amplia variedad de dinámicas, colores... Son diez números, cada uno con un carácter distinto. Yo también he cantado el réquiem de Verdi, el de Rossini lo debuto mañana y veo en él la obra precursora del réquiem que Verdi escribiría tiempo después.

Un début requerirá un esfuerzo previo importante.

Requiere un estudio de la partitura, cómo va ligada letra y música y, además, cualquier cantante tiene que buscar un repertorista con el pasar la obra. Es un trabajo que lleva su proceso. También diré que de las cosas que más me gustan de este trabajo es el estudio.

¿Más que ponerse delante del público?

Son dos facetas de la misma personalidad, me gusta salir al escenario y me gusta estar sola, con mi piano, estudiando.

¿Debuta también con los solistas que cantarán con usted mañana?

Con Oviedo Filarmonía he actuado varias veces en la temporada de ópera de Oviedo. Esta es la primera vez con el coro "El León de Oro", que yo recuerde. Rubén Amoretti y yo hemos cantado mucho juntos, pero no conocía ni a la mezzo, Gaëlle Arquez, ni al tenor, José Simerilla, ni a Lucas Macías. Ha sido extraordinario trabajar con ellos.

Ha frecuentado la temporada de ópera del Campoamor.

Lo último que hice fue "Norma" de Bellini, y volveré pronto, si Dios quiere. Estoy enamorada de esta ciudad, de Asturias en general, la adoro. Encuentro buenos recuerdos por todos los rincones. Me gusta salir andando por Oviedo, recorrerla, alguna ocasión he estado en fiestas.

Con su bagaje, ¿qué opinión le merece el ciclo lírico ovetense?

El Campoamor es un referente a nivel nacional, una temporada de ópera muy consolidada y muy sólida, con artistas de calidad y en la que se está haciendo una labor encomiable.

Para iniciarse en la lírica, ¿recomienda un concierto como el de mañana?

Son dos cosas diferentes. La ópera tiene una parte escenificada que tiene su propio atractivo. Estas piezas sinfónicas corales son más cortas y, sin embargo, tienen mucha intensidad. Pueden ser una puerta de entrada para la gente que no está acostumbrada a estar tres horas sentada en un teatro. La ópera tiene otro tipo de atractivo, también es una opción buena para iniciarse, eligiendo una pieza adecuada. Todo tiene su atractivo.

¿Sus proyectos inmediatos?

Tengo mucho trabajo y por varias temporadas. Especialmente, la recuperación de una ópera de Turina "Margot", de la que también está prevista una grabación; "Yerma" de Villalobos, la adaptación de la obra de García Lorca, que acabamos de presentar en Tenerife y que también se hará en el Teatro de la Zarzuela; vuelvo a cantar Mimí; voy a debutar en "Il trovatore"... "Yerma" ha sido el proyecto más intenso y transformador de toda mi carrera.

¿En qué momento de su carrera diría que está actualmente?

En el mejor momento de mi carrera. He tenido la suerte de que mi carrera siempre ha ido en ascenso, con oportunidades cada vez más interesantes, con más y más trabajo. Estoy en un momento personal fantástico y muy a gusto en mi propio cuerpo, algo que es importante para nosotros, los cantantes, que trabajamos con nuestro cuerpo.