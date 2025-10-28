Un coche pierde el control en la calle Valentín Masip de Oviedo y deja un herido y varios metros de valla arrancados
El conductor perdió el control del coche por causas que se desconocen
Susto en Oviedo. Un conductor ha perdido el control de su vehículo, por causas que se desconocen por el momento, mientras conducía por la calle Valentín Masip de Oviedo y se ha estrellado contra una de las vayas metálicas que bordean las aceras, en la esquina con León y Escosura.
El vehículo, además de varios metros de valla forjada que se llevó por delante, arrancó una jardinera que golpeó a un viandante que paseaba por la zona, causándole lesiones considerables. Tanto el conductor del vehículo, que también ha resultado herido, como el peatón, han sido trasladados al HUCA con heridas leves, según apuntan las primeras informaciones.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de bomberos de Oviedo para ayudar en las labores de retirada de escombros que ha provocado el accidente.
