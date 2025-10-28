Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Villar de Trubia tiene problemas con el agua: desde hace años sale turbia

Vox denuncia que ni el Ayuntamiento ni Aqualia solucionan de forma definitiva la situación: "Solo se aplican tratamientos puntuales"

Alumnos en el colegio Villar de Trubia.

Alumnos en el colegio Villar de Trubia. / LUISMA MURIAS / LNE

Rosalía Agudín

El agua que sale por los grifos del colegio de Villar de Trubia está turbia. Así lo explicó la concejala de Vox Sonsoles Peralta a través de una nota de prensa en la que explicó que este problema no es nuevo. "Se lleva arrastrando desde hace años y ha sido trasladado en numerosas ocasiones al Ayuntamiento y a la empresa Aqualia sin que hasta día de hoy se haya dado a este centro escolar ninguna solución. Sólo se han aplicado tratamientos puntuales con cloro, que solucionan el problema durante unos días, pero no de forma permanente como sería lo deseable”.

Esta situación preocupa tanto a las familias de los alumnos como a la dirección del centro, que afirma que" diariamente se ven obligados a coger muestras de agua, dejarlas reposar y observar si desaparece o no la turbiedad, para poder en tal caso, cocinar y permitir la ingesta del agua de los grifos a los alumnos, o no".

"Es evidente que no sólo es urgente que por parte de Aqualia se dé una respuesta y una solución permanente a este problema, sino que también por parte del Ayuntamiento se proceda a instar a la empresa a determinar las causas de la turbiedad del agua y a dar solución", añadió

El colegio Villar de Trubia tiene problemas con el agua: desde hace años sale turbia

