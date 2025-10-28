La Florida, un barrio milenial que todavía tiene una gran asignatura pendiente

La Florida no existía como zona residencial cuando el siglo XX apuraba su última década, camino del cambio de milenio. Aunque el diseño de los viales más amplios de Oviedo ya estaba en el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento desde hacía tiempo, las obras de los primeros bloques de viviendas no arrancaron prácticamente hasta el inicio del siglo XXI. Los primeros edificios y negocios alrededor del, por entonces, nuevo templo de la parroquia de San Melchor, todavía tenían como paisaje a la vista prados, escenas más propias del paisaje rural dominante en la periferia oeste del casco urbano ovetense.

Vista aéreas de La Florida en los años 2000. / LNE

El barrio milenial echaba a andar, pero todavía salpicado de los viejos edificios de dos pisos y planta baja como los que aún se conservan en una esquina de Bermudo I el Diácono, en cuyas inmediaciones estuvo durante décadas el campo de fútbol de La Florida, donde jugaron el Astur y el Confecciones Aro, equipos estrechamente ligados a un histórico del fútbol asturiano, Enrique Casas, que luego llegaría a trabajar tanto con el Real Oviedo como con el Sporting. Eran otros tiempos. La caleya que unía Vázquez de Mella con las calles de los reyes asturianos de la Florida era una de las principales vías de acceso al viejo campo de fútbol, la otra era a través del paso a nivel situado justo en la confluencia entre las calles Favila y la parte más baja de La Argañosa.

El entonces arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, en la inauguración del templo de San Antonio de Padua, el 30 de marzo de 2009. / LNE

Las calles primigenias de La Florida, con un bar tienda como centro social de la época, eran lugar de esparcimiento para los críos de Fuentes de la Plata y para los que iban al Colegio Llana y al colegio público de Las Campas, inaugurado a finales de los años setenta en su emplazamiento actual, pero por entonces rodeados de praos y bosques. La urbanización residencial de Las Campas, donde se desarrolló un plan de vivienda municipal, todavía estaba muy lejana en el tiempo.

Vallobín debajo de Francisco Cambó, en los sesenta. / LNE

Aquel paisaje empezó a cambiar cuando las palas tomaron posesión de los terrenos en ligera pendiente que iban a continuar una traza urbana que hasta entonces se había quedado parada en Vallobín, en su extensión hacia el oeste de la zona urbana de Oviedo. Las obras dejaron a la vista antiguos vestigios de la Guerra Civil, como el nido de ametralladoras del bando nacional que puede contemplarse en la actualidad en Bermudo I el Diácono.

Imagen de las calles primigenias de La Florida, en los años ochenta del siglo XX. / LNE

Los movimientos de tierra y la posterior urbanización dejaron el terreno preparado para acoger a los nuevos vecinos. Parejas jóvenes en su mayoría y también vecinos de barrios próximos, sobre todo de Vallobín, que querían cambiar los pisos antiguos por la comodidad de las nuevas urbanizaciones.

Atascos y avances

Corría el año 2000 y en los debates plenarios del Ayuntamiento de Oviedo ya se empezaba a hablar de lo necesario de una ronda norte, que diera acceso a las autopistas y y rondas de gran capacidad tanto a los futuros habitantes de La Florida como a los de Las Campas y de Vallobín y La Argañosa. Un cuarto de siglo después, el debate continúa y los atascos en hora punta, también. Pero también hubo avances. El Ayuntamiento impulsó la conexión con Las Campas a través de un gran paseo, mientras que la unión con la zona del Parque del Oeste se materializó mediante un puente elevado, habilitado tanto para el paso de vehículos como de peatones, salvando tanto la carretera con San Claudio como la línea ferroviaria de ancho métrico procedente de Trubia.

Imagen de las calles primigenias de La Florida, en los años ochenta del siglo XX. / LNE

Si la inauguración del templo parroquial de San Melchor de Quirós, en septiembre de 1998, supuso el pistoletazo de salida de La Florida en su zona alta, once años después el entonces arzobispo Carlos Osoro, ahora cardenal en Madrid, presidía la inauguración de la nueva iglesia de San Antonio de Padua, que hasta entonces había estado en un bajo en la zona de Lavapiés, al otro lado de la vías El crecimiento demográfico del barrio trajo consigo equipamientos modernos, como el complejo deportivo del Florida Arena o el instituto de enseñanza secundaria, inaugurado al inicio del curso 2024-25, aunque que se hizo esperar tanto que provocó manifestaciones de la comunidad escolar.