El histórico local de la librería Polledo en Oviedo reabrirá sus puertas: estos son los planes culturales, artísticos y gastronómicos que tiene una empresa

El grupo liderado por el hostelero Edén Jiménez toma las riendas del comercio ya cerrado para su reconversión

El edificio con la librería Polledo en el bajo.

El edificio con la librería Polledo en el bajo. / Fernando Rodríguez

Rosalía Agudín

El grupo hostelero Divenire, con Edén Jiménez al frente, ha tomado las riendas de la cerrada librería Polledo, en la calle del Peso, para reconvertirlo en local donde se aúne la cultura, las artes y habrá un espacio gastronómico. Cuenta este hostelero que una de las razones para tomar las riendas del restaurante La Esquina del Peso fue la cercanía con este histórico comercio. «María Jesús y Ángeles Polledo son dos mujeres que me dieron mucho». La semana del puente de octubre, las partes llegaron a un acuerdo para alquilar el local y, por el momento, se encuentran abriendo ventanas mientras planean este proyecto de futuro. Este negocio será complementario al que esta empresa tiene enfrente y que es un éxito para todo tipo de públicos.

