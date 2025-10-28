Javier Riera iluminará la Semana Profesional del Arte de Oviedo con sus proyecciones geométricas

La quinta edición de la Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO), que se inaugurará el jueves 30 de octubre, estará dedicada a la luz, como recurso de expresión artística. A base de luz, fotografía, proyecciones e intervenciones lumínicas en espacios públicos y naturales y en edificios de medio mundo, de Miami a Lyon, pasando por Sydney o Shenzhen, en China, ha construido su carrera Javier Riera, el artista invitado de esta edición. El avilesino, con obra en el Reina Sofía y en algunas grandes colecciones particulares, pronunciará la conferencia de la Semana, el sábado 1 de noviembre a las 17.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el Calatrava.

Antes de llegar ahí, hay muchas obras y actividades que no hay que dejar pasar. Marta Fermín, directora artística de la Semana, anima a no perderse la exposición del ovetense Javier Victorero, con 40 obras inéditas. "Luz", como se titula, se inaugurará el jueves 30 de octubre a las 12.00 horas en la plaza de Trascorrales y con ella comenzará la programación de la Semana, comprimida en los cuatro días de un fin de semana largo. También hay que estar atento, avisa Fermín, a la pieza que Pablo Armesto, nacido en Suiza, en una familia de emigrantes asturianos y ahora con estudio en México, ha creado para la SPAO, "inédita y de unas dimensiona más grandes de lo que es habitual en él", según la directora de la feria, que repara en el "esfuerzo técnico" que eso supone trabajando entre México y España.

En el Bellas Artes de Asturias tendrá lugar una performance de Izar Gayo, "Gloria", que promete ser memorable, inédita también, y que, según Fermín, permitirá "redescubrir la colección del Museo iluminándola". Será el viernes, 31 de octubre, y habrá dos pases, a las 18.30 y a las 19.30 horas.

La Semana Profesional del Arte, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, incluirá una docena de instalaciones de artistas locales, nacionales e internacionales repartidas por tres sedes: la plaza de Trascorrales, el Palacio de Exposiciones y Congresos y el Museo de Bellas Artes. Todas las obras expuestas han sido creadas expresamente para este certamen y la programación se completa con numerosas actividades paralelas, tales como talleres para adultos y niños, charlas, mesas redondas y visitas guiadas, para involucrar al público en el proceso artístico y propiciar el diálogo con los creadores.

La jornada inaugural de la SPAO será también la dedicada a las galerías. Ese día se realizará una visita guiada por las salas que participan en la Semana, a cargo de Cristina Ramos, historiadora del arte, durante toda la tarde, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas. Son la Galería Guillermina Caicoya, con "Luz y Pintura" de Paco Fernández; 451, con "No Human On The Loop" de Estudio Rotor; Arancha Osoro, con "Luz y Color", de Fuensanta Sobejano, y Pablo de Lillo, con "Caverna", del propio Pablo de Lillo y David Martínez.

El viernes 31 de octubre abrirá sus puertas el recinto del Palacio de Exposiciones, con obras y proyectos artísticos de Iván Baizán, la Escuela de Arte de Oviedo, Arturo Verano, Verónica Ledo y la ya citada de Pablo Armesto.

Hasta el domingo se sucederán actividades y talleres, las últimas, ese día en el Palacio de Exposiciones, la conferencia “Entre sombras y brillos: La luz como lenguaje en la práctica artística” de Cristina Ramos (historiadora del arte), María Castellanos (artista e investigadora) y Coco Moya (artista y músico), a las 13.00 horas y varios talleres de "Ligth Painting" durante la tarde, en el mismo lugar, con Eva Diamond, de "Estudio Flechazu".