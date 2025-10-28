Lucas Macías dirige el "Stabat Mater" de Rossini en la apertura de los Conciertos del Auditorio

El ciclo de Conciertos del Auditorio de Oviedo, uno de los más prestigiosos del panorama español, organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, arranca mañana a las 19.30 horas con obras de Ramón Carnicer y Gioachino Rossini. Lucas Macías se pondrá al frente de Oviedo Filarmonía y del cuarteto lírico solista para llevar a buen puerto el inicio de temporada.

El programa orbita en torno a la figura de Rossini, uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XIX. La cita musical comenzará con la "Sinfonía en Re mayor" del compositor español Carnicer. La segunda obra será el "Stabat Mater" de Rossini -contemporáneo de Carnicer–, con un sobresaliente cuarteto solista integrado por la soprano malagueña Berna Perles, la mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez -a quien ya se pudo escuchar en el Auditorio la temporada pasada-, el tenor argentino José Simerilla y el bajo burgalés Rubén Amoretti. Oviedo Filarmonía llevará el peso del concierto, con su titular al frente, y "El León de Oro" completará el elenco.

La velada musical tiene una duración aproximada de una hora y cuarto y las entradas se pueden adquirir, a 35 y 30 euros (patio de butacas y anfiteatro, respectivamente), en la taquilla del teatro Campoamor de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas en la taquilla del Auditorio, y la misma tarde del concierto, de 17.00 a 19.30. También en entradas.oviedo.es. n