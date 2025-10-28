Lucas Macías dirige el "Stabat Mater" de Rossini en la apertura de los Conciertos del Auditorio
Oviedo Filarmonía llevará el peso del programa, con "El León de Oro" y los cantantes Berna Perles, Gaëlle Arquez, José Simerilla y Rubén Amoretti
El ciclo de Conciertos del Auditorio de Oviedo, uno de los más prestigiosos del panorama español, organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, arranca mañana a las 19.30 horas con obras de Ramón Carnicer y Gioachino Rossini. Lucas Macías se pondrá al frente de Oviedo Filarmonía y del cuarteto lírico solista para llevar a buen puerto el inicio de temporada.
El programa orbita en torno a la figura de Rossini, uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XIX. La cita musical comenzará con la "Sinfonía en Re mayor" del compositor español Carnicer. La segunda obra será el "Stabat Mater" de Rossini -contemporáneo de Carnicer–, con un sobresaliente cuarteto solista integrado por la soprano malagueña Berna Perles, la mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez -a quien ya se pudo escuchar en el Auditorio la temporada pasada-, el tenor argentino José Simerilla y el bajo burgalés Rubén Amoretti. Oviedo Filarmonía llevará el peso del concierto, con su titular al frente, y "El León de Oro" completará el elenco.
La velada musical tiene una duración aproximada de una hora y cuarto y las entradas se pueden adquirir, a 35 y 30 euros (patio de butacas y anfiteatro, respectivamente), en la taquilla del teatro Campoamor de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas en la taquilla del Auditorio, y la misma tarde del concierto, de 17.00 a 19.30. También en entradas.oviedo.es. n
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
- Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa
- La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista: esto es lo que ha pasado