El Oviedo Antiguo se despide para siempre de las hermanas Elvia y Fina Clemente: "Se marcha una parte de la historia de la ciudad"

Tan solo 140 metros separan a la tienda de ultramarinos Sabiniano Clemente, la centenaria tienda de la calle Mon, de la iglesia de San Tirso el Real. Familiares, amigos y clientes dieron este martes el último adiós a Elvia Clemente, la histórica tendera fallecida el domingo a los 94 años tan solo dos días después de su hermana, Fina Clemente de 96 años. La misa tuvo lugar en el templo de la plaza de la Catedral y estuvo presidida por Adolfo Mariño, quien reconoció que estos días han sido "de dolor e incluso de cansancio para la familia". "Todos sabemos por experiencia propia que las jornadas de tanatorio y pésame se agradecen mucho, pero nos dejan echos polvo". Sin embargo, el apoyo de las decenas de personas que el lunes acudieron al funeral de la hermana mayor y veintiocho horas después, lo hicieron para dar el último adiós de la benjamina "mitigan el dolor". "Con cada gesto os decimos que estamos a vuestro lado".

Un bonito homenaje

Unas palabras que transmitió durante la homilía. Allí confesó que se había acercado hasta el número 31 de la calle Mon para visitar el altar improvisado que los vecinos crearon en el cristal del escaparate y donde los vecinos han ido depositando ramos de flores alrededor de las esquelas.

El mensaje de condolencia en la tienda de la calle Mon. / Luisma Murias / LNE

Además, uno de ellos escribió una tarjeta en la que se puede leer "gracias, Fina y Elvia por llenar el barrio de vida". Un emotivo homenaje que fue reseñado por Mariño durante la misa. "Este ha sido otro de los bonitos gestos que hemos vivido estos días porque esta tienda de ultramarinos era como un confesionario donde la gente iba a comprar y les tenderas les escuchaban".

"Siempre me regalaba un paquete de galletas"

Entre los asistentes a la misa estuvo el exconcejal de Cultura y líder de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos. La relación de Rivi con las hermanas Clemente era de parentesco. "Eran primas carnales de mi padre y siempre me trataron como un sobrino. Con su fallecimiento, se marcha una parte de la historia de Oviedo y de España". Fina fue medalla de plata al Mérito al Trabajo en 2010. "Elvia podía haberlo sido porque eran dos mujeres entregadas y super cariñosas". También las calificó como las tenderas del pueblo. "Dieron bocadillos que jamás cobraron y siempre que pasaba por la calle Mon, Fina me regalaba un paquete de galletas". Tal fue su entrega que la mayor de las hermanas estuvo en la tienda hasta los 92 años y en estos cuatro años siempre estuvo pendiente de que se atendiesen a los clientes. El comercio ya es historia de Oviedo. Por su parte, Elvia se jubiló a los 65 años para hacerse cargo de la casa.

Una vida unidas

Otro que también mostró su pesar a la familia fue el médico Jaime Álvarez-Buylla, compañero de promoción de Marta García Clemente, hija de Fina y sobrina de Elvia. "Son dos personas que pasaron toda la vida juntas y se han ido juntas". También asistió a la misa el expresidente del Colegio de Médicos de Asturias Alejandro Braña. Los cuerpos de ambas hermanas fueron incinerados y enterrados en el cementerio municipal de El Salvador.