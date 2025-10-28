Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los perros policía que sorprenden a los alumnos de un colegio de Oviedo

"Kira" y "Río" se ganan a los alumnos de 5 años en el cuartel de Buenavista

Visita de los alumnos de La Ería al cuartel de Buenavista.

Visita de los alumnos de La Ería al cuartel de Buenavista.

Lucas Blanco

La curiosidad infantil llenó este martes las dependencias de la Policía Nacional de Buenavista, donde un grupo de niños y niñas de 5 años del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Ería vivió una jornada muy especial. Acompañados de sus profesoras, los pequeños conocieron de primera mano cómo trabajan los agentes que velan por la seguridad ciudadana.

La visita comenzó con un recorrido por las instalaciones, donde los escolares pudieron subirse a las motos y furgonetas policiales, conocer la Unidad de Subsuelo y ver en acción a los drones de la Policía Nacional. Sin embargo, los momentos más esperados llegaron con la demostración de la Unidad de Guías Caninos, protagonizada por «Kira», una pastor belga malinois experta en detección, y «Río», un perro de aguas de apenas unos meses que despertó la ternura de todos los asistentes.

Los niños tuvieron la oportunidad de acariciar a los perros, jugar con ellos y aprender cómo se entrenan y qué papel cumplen en la labor policial. Entre risas y preguntas, mostraron gran interés por el trabajo de los agentes. La iniciativa forma parte del compromiso de la Policía Nacional con la educación en valores y la cercanía con la comunidad educativa, acercando su labor desde una perspectiva educativa y de confianza.

Javier Riera iluminará la Semana Profesional del Arte de Oviedo con sus proyecciones geométricas

Los perros policía que sorprenden a los alumnos de un colegio de Oviedo

La adecuación de los locales en el HUCA para crear la Unidad de Investigación Clínica costará cerca de un millón de euros

El Principado iniciará en primavera las obras del ambulatorio de La Manjoya (Oviedo)

El Oviedo Antiguo se despide para siempre de las hermanas Elvia y Fina Clemente: "Se marcha una parte de la historia de la ciudad"

Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas

Alberto Chimal, el maestro mexicano de la ciencia ficción, en Oviedo: "La Inteligencia Artificial nos deshumaniza y empieza a pensar por nosotros"

Una mujer de Oviedo se enfrenta a seis meses de cárcel por desatender a su hijo de 8 años

