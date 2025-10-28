Los perros policía que sorprenden a los alumnos de un colegio de Oviedo

La curiosidad infantil llenó este martes las dependencias de la Policía Nacional de Buenavista, donde un grupo de niños y niñas de 5 años del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Ería vivió una jornada muy especial. Acompañados de sus profesoras, los pequeños conocieron de primera mano cómo trabajan los agentes que velan por la seguridad ciudadana.

La visita comenzó con un recorrido por las instalaciones, donde los escolares pudieron subirse a las motos y furgonetas policiales, conocer la Unidad de Subsuelo y ver en acción a los drones de la Policía Nacional. Sin embargo, los momentos más esperados llegaron con la demostración de la Unidad de Guías Caninos, protagonizada por «Kira», una pastor belga malinois experta en detección, y «Río», un perro de aguas de apenas unos meses que despertó la ternura de todos los asistentes.

Los niños tuvieron la oportunidad de acariciar a los perros, jugar con ellos y aprender cómo se entrenan y qué papel cumplen en la labor policial. Entre risas y preguntas, mostraron gran interés por el trabajo de los agentes. La iniciativa forma parte del compromiso de la Policía Nacional con la educación en valores y la cercanía con la comunidad educativa, acercando su labor desde una perspectiva educativa y de confianza.