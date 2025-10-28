La Policía Local de Oviedo estrenará coches y uniformes: estos son los datos de los millonarios contratos

A la segunda se espera que sea la vencida. El Ayuntamiento acaba de poner en marcha una licitación para incorporar 24 vehículos al servicio de la Policía Local a través de un contrato de arrendamiento por renting. También incorporará nuevos uniformes. El primero de estos acuerdos se divide en dos lotes. Uno, para la incorporación de 21 coches híbridos y otro, para alquilar 3 furgonetas eléctricas. La concejalía de Seguridad Ciudadana ya intentó a principios de año renovar la flota, pero una parte del contrato quedó desierta.

Una situación que obligó al equipo de gobierno del Partido Popular a actualizar las partidas. Por un lado, el presupuesto base para el arrendamiento de los coches híbridos se encarece en 234.236,64 euros. Si en el primer procedimiento la cifra se fijó en 1,55 millones de euros; ahora, se sitúa en 1,79 millones.

Por el otro, la parte del contrato referida a las furgonetas aumenta en 44.140,80 euros. Se ha pasado de los 249.744 a los 293.884,8 euros. El gasto total asciende a 2,08 millones de euros y el área liderada por José Ramón Prado confía en que la prestación del servicio comience el 1 de mayo de 2026.

Otra de las novedades de esta licitación es que se colocarán un mínimo de once puntos de recarga en el cuartel de Rubín. Se ubicarán en el parking, tanto en zonas cubiertas como al aire libre, y deberán incorporar una manguera de cinco metros de longitud, que permita la carga independientemente de la colocación del vehículo en la plaza de aparcamiento. También se exigen que la electrolinera y a existente sea compatible con la nueva flota. El objetivo es que haya un punto de repostaje por cada dos vehículos híbridos enchufables y uno por cada eléctrico.

El acuerdo contractual tendrá una duración de cuatro años y podrá ser prorrogado por una anualidad previo acuerdo por ambas partes. Además,se espera que en todo este tiempo, los vehículos recorran largas distancias. Las previsiones del área es que cada uno de los vehículos eléctricos alcance los 30.000 kilómetros y las furgonetas llegan a los 20.000. El Ayuntamiento abonará a la adjudicataria 0,035 euros por cada kilómetro de exceso hasta un máximo de 10.000 kilómetros por vehículo. En caso contrato, será la empresa quien abone dicha cantidad.

De igual forma, la junta de gobierno del Ayuntamiento ya ha dado el visto bueno a los pliegos para la adquisición de uniformes para que los agentes patrullen las calles de Oviedo. El presupuesto ronda el millón de euros. También se comprarán calzado por 205.595,94 euros, cascos motorista y los respectivos sistemas de comunicación (29.403 euros), chaleco antibalas (61.492,2), vestuario deportivo (223.789,5) y trajes de gala (137.514,08). En total, la licitación cuenta con una cifra de 1,59 millones.