El Principado iniciará en primavera las obras del ambulatorio de La Manjoya (Oviedo)

La apertura del nuevo centro de salud de La Manjoya, un servicio que los vecinos llevan demandando desde hace más de siete años, todavía tendrá que esperar. Fuentes de la consejería de Salud adelantaron este martes que las obras de adecuación del inmueble que va a albergar el ambulatorio –vinculado a la antigua fábrica de explosivos– no darán comienzo al menos hasta la primavera. «Estamos en fase de licitación de la obra y confiamos en que los trabajos arranquen para esas fechas. La idea es abrir lo más rápido posible», explican dichas fuentes.

La consejería de Salud ya recibió a mediados de septiembre una certificación del Ayuntamiento de Oviedo que confirma la subsanación de las deficiencias detectadas en su día en el interior del edificio en el que se va a instalar el nuevo consultorio. Salud explicó entonces que ya disponía del proyecto de ejecución de los trabajos de reforma y adecuación del inmueble y que eso le permitiría ahorrar tiempo en el proceso de licitación. «Necesitamos que las cosas se agilicen. Llevamos mucho tiempo esperando y los vecinos de La Manjoya no podemos pasar otro invierno teniendo que ir al médico en barracones de barrio», señala el alcalde de barrio, Eduardo Arnáez.

La actuación del Principado consistirá en adecuar el espacio diáfano que le ha cedido el Ayuntamiento de Oviedo para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población. «Aquí hay muchas parejas jóvenes con hijos, pero también hay personas mayores y no pueden seguir yendo al médico en una caseta de obra. Esto es tercermundista. Esa solución provisional iba a ser para seis meses y ya llevamos así más de siete años», dice el alcalde de barrio de La Manjoya.

Las obras del consultorio de La Manjoya responden a una larga reivindicación de los vecinos de la zona, que pasan consulta en un módulo prefabricado desde que el antiguo ambulatorio tuvo que ser desalojado al encontrarse en una situación ruinosa. Los trabajos de rehabilitación del edificio salieron a licitación por un importe de 415.862,59 euros en el otoño de 2021, pero fueron declarados desiertos en noviembre de ese año. En abril de 2023, en base a un proyecto más ambicioso, el Ayuntamiento volvió a sacar los trabajos a licitación por 737.235,10 euros incluyendo el IVA, más de un 77 por ciento por encima del precio inicial y con un plazo de ejecución de seis meses.

Demoras

Después de varias demoras, la empresa Sardalla concluyó los trabajos en junio del año pasado. En ese momento ya sólo faltaba ceder las instalaciones al Principado para que el Gobierno regional hiciese el resto, pero las cosas se torcieron. El Ayuntamiento recepcionó las obras de la reforma sin que sus técnicos se percatasen de deficiencia alguna. Unos meses más tarde, concretamente en octubre del 2024, se constató que había unas fisuras en una parte del forjado que no se habían visto y se pidió un informe externo para certificar que existía ese defecto. Tanto la empresa que ejecutó la obra como ese informe externo certifican el fallo.

Luego comenzó otro tira y afloja para determinar a quién le correspondía subsanar el problema, si a los proyectistas o a la contrata que ejecutó la obra. El caso es que el proyecto volvió a paralizarse y no arrancó hasta el mes de marzo, aunque la certificación que confirma la subsanación de las deficiencias detectadas en su día en el interior del edificio llegaron a la consejería de Salud a principios de septiembre.