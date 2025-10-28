El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
El plato degustado por el cantante ganó el concurso de la IGP Ternera Asturiana 2023
Lleva puré de castañas y viene servido en un plato con la maqueta de Santa María del Naranco, una de las joyas del prerrománico asturiano. Así es el singular y original cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo, su ciudad natal. Se trata de la sidrería La Puerta de Cimadevilla, que en 2023 ganó precisamente con esta receta el concurso de "El mejor cachopo" del mundo elaborado con ternera asturiana.
Además de buena carne de la Ganadería Bartuelo, en Gozón, este cachopo lleva finas lonchas de paleta cocida de gochu de monte, queso crema y queso ecológico Varé de vaca y como toque final y muy asturiano un puré de castañas asados en un horno de carbón. De esta forma, dicen sus creadores, "recreamos un poco el amagüestu y con su distribución resaltamos el sabor de la ternera".
Rebozados especial
Este plato, que lleva el nombre de "El capricho del Rey Ramiro I", más asturiano no puede ser. Se remata con un rebozado con harina de maíz y huevo, todo empapado con una mezcla de varios crujientes de maíz con queso rallado.
Acompañado de patatas y salsa de sidra
Pero tan original (y rico) es por dentro como por fuera. Acompañado de una guarnición de patatas y salsa sidrera, en La Puerta de Cimadevilla emplatan el cachopo en una especie de maqueta de Santa María del Naranco, que fue en origen el palacio del Rey Ramiro I, el protagonista de este plato. Por si fuera poco, la sala viene cerrada con un tapón en forma de corona y sobre el cachopo, hay dos pinchos con la Cruz de la Victoria y el nombre de "Asturias".
"Estamos seguros de que si el Rey Ramiro I, impulsor del arte prerrománico, hubiera probado este cachopo, se habría encaprichado tanto como todo aquel que lo saborea", dicen los responsables del restaurante. Tanto como el cantante Melendi.
