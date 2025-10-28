Teatro en el HUCA para conmemorar el Día Mundial contra el Ictus

La Asociación de Ictus de Asturias (ASICAS) organiza este miércoles a las 17.30 horas una actuación teatral en el atrio del HUCA con motivo del Día Mundial contra el Ictus. El grupo de Teatro Santa Bárbara de Llaranes será el encargado de entretener a los usuarios que se acerquen a disfrutar de esta función.

Este acto cultural complementa una amplia campaña de sensibilización dirigida al conjunto de la ciudadanía, que ha incluido acciones en redes sociales, charlas en centros educativos y una destacada presencia en el Espacio Solidario de Parque Principado durante la semana del 27 al 31 de octubre. También se creó un mural urbano en Laviana, iluminaron varios edificios públicos en color naranja y organizaron carreras solidarias en varios concejos asturianos.

Los últimos informes señalan que anualmente se registran aproximadamente 3.400 casos de ictus en el principado de Asturias, lo que sitúa nuestra región entre las comunidades autónomas con mayor incidencia. Además, un informe técnico de la Sociedad Española de Neurología también alerta de la elevada carga en términos de discapacidad adulta que conlleva esta enfermedad cerebrovascular.

ASICAS es una ONG de ámbito autonómico que trabaja para informar, prevenir y sensibilizar sobre el ictus y otras lesiones cerebrales, al mismo tiempo que ofrece rehabilitación y promueve la autonomía e inclusión social de las personas afectadas. Paralelamente, dentro de la misma programación, la Tuna Femenina de la Universidad de Oviedo actuará en el Hospital San Agustín a las 18.30 horas.