Los tres emblemáticos escenarios de Oviedo que acogen uno de los rodajes más esperados del año

Oviedo ha vuelto a convertirse desde hace unos días en plató de cine. La capital asturiana acoge estos días el rodaje de El profesor, la nueva película del director y guionista Daniel Castro, protagonizada por el actor asturiano Javier Gutiérrez junto a Gonzalo de Castro. La producción, una comedia con tintes dramáticos sobre la soledad y las relaciones en la era digital, está filmando en distintos puntos emblemáticos de la ciudad y del Principado.

Entre las localizaciones elegidas en Oviedo destacan el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el Campus del Milán y el Edificio Calatrava, que se han transformado en escenarios clave de la historia. El rodaje también se extenderá al casco histórico de Avilés y al Centro Niemeyer, antes de viajar a Bogotá (Colombia), donde se completará la segunda fase de grabación entre el 19 y el 27 de noviembre. En Asturias, el equipo permanecerá hasta el 14 de noviembre.

Javier Gutiérrez. / Álex Zapico

La película, producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE, en coproducción con Vaya Films (Colombia), cuenta con la participación de Netflix y el apoyo del Principado de Asturias y los ayuntamientos de Oviedo y Avilés, que han colaborado para facilitar los rodajes y promocionar el territorio como destino cinematográfico.

“El profesor es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos”, señala Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya (La isla mínima y El autor).

Gonzalo de Castro. / Artist

El director Daniel Castro, conocido por su película Ilusión (Premio Feroz Especial) y como guionista de Vota Juan o Celeste, asegura que la historia está inspirada en hechos reales. “Leí sobre un hombre culto que se enamoró por Internet de una mujer mucho más joven. Me fascinó cómo esa relación virtual le cambió la vida. De ahí nació El profesor, una comedia con fondo emocional sobre la necesidad universal de ser queridos”, explica.

El rodaje de El profesor refuerza la presencia de Asturias en el mapa cinematográfico nacional, tras los recientes rodajes de producciones de televisión y cine en Oviedo, Gijón o Llanes. La cinta, que será distribuida en cines por A Contracorriente Films, tiene previsto su estreno en 2026 y aspira a convertirse en una de las grandes comedias españolas del año.