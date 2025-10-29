Adiós en Oviedo a Mercedes González, la doctora que hizo de la entrega su forma de vida

Una persona excelente, generosa y siempre implicada en cualquier causa social. Además, nunca dejó nada al azar. Ni siquiera su despedida. La capilla del tanatorio Los Arenales se llenó en la tarde de ayer para despedir a la médica Mercedes González, concejala de Educación y Deporte durante el gobierno del tripartito (2015-2019) y directora de Cáritas en Asturias entre 2000 y 2003. Tenía 71 años. Carbayona de nacimiento, ejerció la medicina hasta los 40 años, cuando una lesión vertebral la apartó de su profesión y la llevó a volcarse en los demás. El cáncer que le diagnosticaron poco después de ser elegida edil de Somos —la agrupación de electores con la que Podemos concurrió entonces a las municipales— no frenó su compromiso solidario. Deja tres hijos, Pedro, Paloma y Mercedes, y dos nietos, Deva e Iyán, su «ojito derecho» durante los últimos años. Cosechó una larga lista de amistades, a las que se dirigió en su propia esquela: «Tantos amigos que me acompañasteis en la vida, en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles: gracias».

Creyente «a su manera», Mercedes González quiso que su acto de despedida se separase de la misa funeral, que se celebrará hoy a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa María la Real de la Corte. A última hora de ayer tuvo lugar el primero de esos actos, en el que su hijo Pedro Menéndez leyó una carta escrita por ella en sus últimos días. «Ella era siempre de tener la última palabra», bromeó antes de iniciar la lectura de un texto en el que la doctora repasaba su vida: «Como concejala, tuve el convencimiento de hacer una ciudad mejor. Hubo logros y fracasos, pero en la balanza estoy contenta. Además, sin la familia todo habría sido distinto. Ya nos veremos, pero sin prisa».

"Gracias a la vida"

Otra de sus peticiones fue que hubiese música en su despedida. Los asistentes accedieron a la capilla mientras sonaban los versos de «Gracias a la vida», de Violeta Parra, y entre los momentos del acto se escucharon las canciones «Somos» y «Canto a la libertad», de José Antonio Labordeta. Su gran amigo Chuso Álvarez dirigió el homenaje a una «mujer sencilla, humilde y de profundas convicciones». Cedió también la palabra a Cruz Cuevas, activista incansable y una de las últimas personas que mantuvo contacto con ella, quien recordó su «apariencia frágil» y su forma de poner siempre «a las personas en el centro». «Fuiste una madre coraje que buscaba soluciones donde casi no las había. Fuiste generosa y una persona entregada sin límites». También intervino el médico Sergio Calleja, que destacó que era «pura bondad».

Entre los asistentes estuvo el exalcalde Wenceslao López y los tambíen socialistas Marisa Ponga y Diego Valiño; los exconcejales de Somos Ana Taboada, Rubén Rosón e Ignacio Fernández del Páramo; y los exdirigentes de Podemos Asturias Lorena Gil, Daniel Ripa, Emilio León y la diputada Covadonga Tomé, quien la definió como «una mujer maravillosa y excepcional». También acudieron los exdirectores de Cáritas Ignacio Alonso y Publio Lorenzana.

«Una buena persona»

Los pésames se sucedieron durante toda la jornada. El alcalde, Alfredo Canteli, subrayó que «se ha ido una buena persona». «La conozco desde hace muchos años y era seria y honrada, dos cualidades fundamentales en la vida». Tampoco compartió etapa con ella el socialista Carlos Fernández Llaneza, aunque quiso recordarla: «Fue una persona que, a lo largo de toda su vida, dio pleno sentido a la palabra compromiso e hizo de la ternura su fuerza para luchar por un mundo mejor».

La médica anunció en 2019 que dejaba la política local. Siempre había afirmado que solo estaría cuatro años y se marchó decepcionada por el enfrentamiento constante con otros concejales. Además, su enfermedad le impedía dedicarse por completo. Como homenaje, sus compañeros de Somos la incluyeron en la lista cerrando la candidatura en 2019. El PP ganó aquellas elecciones y, para lograr la mayoría absoluta, Canteli pactó con Ciudadanos y nombró a Yolanda Vidal concejala de Educación. «Mantuvimos varios encuentros casuales que, en ocasiones, nos llevaron a una larga charla en la calle. Hoy la recuerdo con gratitud y cariño», apuntó.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, destacó que era una «persona excelente, generosa, buena, cristiana ejemplar y siempre entregada a los más necesitados». También Covadonga Díaz, edil de Festejos, la definió como «una mujer valiente, trabajadora y luchadora hasta el final». El Alimerka Oviedo Baloncesto quiso sumarse al homenaje agradeciéndole «su cercanía y predisposición» durante el tiempo que fue concejala de Deportes.