El Alcalde pide a los nuevos nuncios de Oviedo que apoyen la Capital Europea de la Cultura en 2031: "Quiero que nos ayudéis"

«Quiero que nos ayudéis a hacer un Oviedo mejor». El Alcalde, Alfredo Canteli, aprovechó la triple visita de personas ilustres para pedirles su apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura de 2031. «El 10 de diciembre presentaremos nuestro deseo de obtener esta distinción internacional y hemos contactado con todos los ayuntamientos para que nos apoye y queremos sumaros a este proyecto», añadió ante la presencia del empresario socio de GAM y miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias Francisco J. Riberas; la presidenta del Circulo Fortuny, Xandra Falcó y Alejandra Salinas, presidenta de la Fundación Contemplare y que organiza cada año el mercado navideño con dulces monacales. Todos ellos fueron recibidos por el primer edil en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en su discurso bromeó con que ser nuncio «no es ningún regalo, sino una obligación».«Os pido mucho y es que nos ayudéis». Un encargo que los tres recibieron con sumo agrado.

La jornada comenzó con las tres personalidades bebiendo agua de «El Cañu» del Fontán. Una tradición que Santiago González-Alverú quiere rescatar como un signo de humildad y pertenencia a Oviedo y por ende a Asturias. Existen relatos, entre la historia y la leyenda, contemporáneos a Alfonso II, que hablaban de que reyes y obispos debían rendir humildad ante el pueblo, antes de ceñir sus privilegios. Salinas fue la primera en beber y calificó este momento de «muy emocionante». «Me siento orgullosa y sobrecogida con la misión que tengo», dijo momentos antes de anunciar que este año se celebrará la tercera edición del Mercado de Navidad «El Camino» con dulces monacales que se celebrará del 5 al 23 de diciembre en la calle Milicias Nacionales. «Volvemos con mucha ilusión, con ganas de seguir contando que hay monasterios que necesitan que se conozcan su tradición y lo que elaboran en silencio».

Además, Falcó destacó que ser embajadora de la cultura de «productos y creatividad ovetense es un orgullo»; mientras que Riberas se mostró con «mucha ilusión» por este «gran encargo de hablar bien y defender esta ciudad».