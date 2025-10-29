De Alfredo Canteli a Ana Taboada: todos los pésames por el fallecimiento de Mercedes González, la concejala de Educación durante el tripartito de Oviedo y que fue directora de Cáritas

Una persona excelente, generosa, una gran compañera y siempre estuvo implicada en alguna causa social. El fallecimiento de la médica Mercedes González, concejala de Educación y Deporte durante el gobierno del tripartito (desde 2015 hasta 2019) y que fue directora de Cáritas en Asturias desde 2000 a 2003, ha teñido de luto el Ayuntamiento y las diferentes organizaciones sociales para las que trabajó desinteresadamente. Tenía 71 años. Carbayona de nacimiento, se dedicó a la medicina hasta los 40 años cuando sufrió una lesión vertebral que le incapacitó y, a partir de entonces, se dedicó a los demás. El cáncer que le diagnosticaron al poco de ser elegida edil de Somos, la agrupación electoral con la que Podemos concurrió por aquel entonces a las municipales, no frenó su lado más solidario y deja tres hijos. También unos amigos que le acompañeron "en la vida, en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles: gracias", escribió ella en su esquela. "Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos".

Entre los que este miércoles mostraron su pesar estuvo el Alcalde, Alfredo Canteli. A pesar de que no compartieron silla en el Salón de Plenos, se conocían del Centro Asturiano. "Se ha ido una buena persona. La conozco desde hace muchos años y era seria y honrada, dos cualidades fundamentales de la vida". Tampoco compartió etapa con el socialista Carlos Fernández Llaneza. González fue edil durante el gobierno liderado por Wenceslao López; sin embargo, el líder de los socialistas le dedicó este miércoles unas palabras. "Fue una persona que a lo largo de toda su vida ha dado pleno sentido a la palabra compromiso e hizo de la ternura su fuerza para luchar por un mundo mejor".

Mercedes González formó parte de la primera candidatura de Somos liderada por Ana Taboada. La exvicealcaldesa destacó "su suavidad y determinación" con los que afrontó "tanto la vida como la muerte". "Vivimos juntas, momentos preciosos por la ilusión de hacer política para la mayoría desde lo local. También los hubo difíciles, con situaciones de extrema complejidad y tensión en un gobierno en el que luchábamos por avanzar y cambiar el orden establecido y nos pegábamos contra los muros de incomprensión". Otra cualidad que destacó es "vivió como pensaba" y hasta los últimos días de su vida estuvo implicada en alguna causa social. "La última, Palestina y el genocidio de Gaza sacando fuerzas de flaqueza allí donde se necesitaba".

La edil de Educación anunció en 2019 que dejaba la política local. Siempre afirmó que estaría cuatro años como edil y se fue decepcionada por el enfrentamiento constante con otros concejales. Además, su enfermedad le impedía dedicarse en plenitud. Como homenaje, sus compañeros de Somos la incluyeron en la lista cerrando la candidatura y el PP ganó los comicios. Para lograr la mayoría absoluta, Canteli hizo coalición con Ciudadanos y nombró a Yolanda Vidal como concejala de Educación. "Mi breve paso por la política tuvo momentos decepcionantes, casi siempre relacionados con las personas; y hubo momentos estupendos relacionados con otras personas maravillosas que me crucé en el camino". Mercedes González fue una de ellas. "Mantuvimos varios encuentros casales, que en ocasiones nos llevaron a una larga charla en la calle. Hoy, la recuerdo con gratitud y cariño".

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la fundación Ópera de Oviedo, destacó que era una "persona excelente, generosa, buena, cristiana ejemplar y siempre entregada a los más necesitados". Asimismo, Covadonga Díaz, edil de Festejos, la calificó como "una mujer valiente, trabajadora y luchadora hasta el final" y el Alimerka Oviedo Baloncesto le agradeció "su cercenía y predisposición" durante el tiempo que fue concejala de Deportes.