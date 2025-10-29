El campo de San Francisco en obras: los operarios trabajan al lado del turístico paseo de los Álamos de Oviedo

Las obras han vuelto al Campo de San Francisco. Operarios de la empresa Aqualia trabajan estos días al lado del paseo de los Álamos para que la estatua de Neptuno tenga agua. Unos trabajos que en el mediodía de este miércoles obligaron a cortar al paseo de peatones la entrada por la avenida de Italia y ya se ha hecho una franja entre las diferentes zonas de paso y áreas verdes para introducir las diferentes tuberías. Las labores ya rodean la estatua que ha sido repuesta hace unos días por el Ayuntamiento a su lugar original.

La concejalía de Aguas y Saneamiento, liderada por Nacho Cuesta, encargó hace unas semanas a la empresa Cimbra Ingeniería una asistencia técnica para la redacción del proyecto para que las estatuas de Neptuno y la conocida como Angelín 2 tengan agua. Estas son las dos últimas estatuas del Jardín Histórico que quedaban sin suministro. Además, la primera de ellas estuvo seis décadas en otro lugar. La imagen en mármol del dios romano adornaba a principios del siglo pasado una de las fuentes, pero, en una de las sucesivas reformas del parque, la estatua desapareció. Uno de los contratistas se la quedó y adornó su jardín. En 2006, se la vendió al Museo de Bellas Artes por 12.000 euros. Gracias a la colaboración entre instituciones, la estatua volvió a su lugar originario en 2023. Sin embargo, en este tiempo ha sufrido diversos actos vandálicos. El tridente lleva desaparecido desde el año que la volvieron a instalar y tenía daños en la cola del tritón y en la mano derecha.

Una imagen que desagradaba al Ayuntamiento. Es por ello que los operarios municipales retiraron la imagen para su restauración y hace unos días se volvió a colocar con todos sus elementos. Con este regreso y la puesta en funcionamiento de la fuente, el equipo liderado por Alfredo Canteli completa las diferentes actuaciones que viene acometiendo en el pulmón verde de Oviedo desde 2019. En los últimos años, el agua ha vuelto a brotar en fuentes tan emblemáticas como La Fuentona, la Fuente de las Ranas, el estanque de los Patos, y los monumentos a Clarín, José Tartiere y el Angelín. La intervención más destacada fue la finalización de la restauración del kiosco de la música después de casi una década vallado. También se ha renovado el aguaducho para su reapertura, se ha instalado un nuevo cierre en el estanque de los patos, se ha cambiado de ubicación de parque canino y se ha instalado pasamanos en diferentes acesos para hacerlo más accesible. El objetivo del Alcalde es que el Campo recupere el brillo.