Una clase de Historia dibujada que vuelve la mirada hacia la mina

Los dibujos de Alfonso Zapico, premio nacional de cómic en 2012 por su obra "Dublinés", se suceden en el televisor mientras suena “La planta 14”, cantada por Marisa Valle Roso. Es el prólogo de la charla ofrecida por el ilustrador blimeíno y Aitana Castaño, periodista y escritora langreana, a estudiantes de Bachillerato del IES Doctor Fleming, que tuvieron la oportunidad, a través de sus palabras y viñetas, de acercarse a una de esas minas ya cerradas, y a la historia de las Cuencas mineras.

En el salón de actos del centro, los alumnos, que cursan Historia del mundo contemporáneo e Historia de España, asistieron a una clase “que nos va a inspirar a mirar de otra manera nuestro entorno”, aseguró el profesor Sergio Suárez antes de dar paso a los protagonistas. Alfonso Zapico y Aitana Castaño, con varios de los libros en los que han colaborado sobre la mesa, destacaron que las palabras y los dibujos pueden “transmitir la identidad de un territorio”.

La marcha minera

Con ellos, dos integrantes de la última generación que ha visto los pozos mineros abiertos, han intentado plasmar esa historia. Y, apuntó el ilustrador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, “para que no se olviden” hechos como la última gran huelga minera, la “Marcha negra” de 2012, que llevó a los mineros a pie a Madrid.

Señaló Zapico que “la manera de entender la vida en mi pueblo es como el trabajo en la mina, dependes de los demás”, lo que, constató, “va a contracorriente de cómo va el mundo”. Ante las preguntas de estudiantes sobre diferentes aspectos del proceso de creación de los libros, Aitana Castaño les trasladó que cuando empieza a escribir una historia no sabe “dónde voy a terminar y dejo que fluya”. La escritora y el ilustrador lanzan nueva novela, “Las madrinas”, editada por Pez de Plata, ambientada en los últimos años de la dictadura franquista.