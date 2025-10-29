Herido un motorista tras caer en la calzada en la ronda exterior de Oviedo

Un motorista de mediana edad resultó herido en la tarde de este miércoles tras sufrir una caída cuando circulaba por la incorporación de la autovía A-63 a la ronda exterior de la A-66, en sentido Gijón. El siniestro, que se produjo alrededor de las tres de la tarde, movilizó a dos patrullas del Sector de Tráfico de Asturias y obligó a cortar parcialmente la vía durante varios minutos para facilitar la asistencia sanitaria y la retirada del vehículo.

Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente se produjo por causas que se investigan, aunque todo apunta a que el motorista perdió el control de la motocicleta y cayó al asfalto. A consecuencia del impacto, el conductor, que viajaba solo, resultó herido y fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece pendiente de valoración médica.

La caída provocó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona, al quedar la motocicleta en mitad del carril de incorporación. Los agentes de Tráfico regularon la circulación hasta que el vehículo fue retirado. No obstante, el operativo se vio retrasado al comprobarse que la motocicleta carecía de seguro obligatorio, lo que llevó a que las grúas particulares se negaran a hacerse cargo de su traslado una vez evacuado el conductor.

Los efectivos de la Guardia Civil procedieron a inmovilizar el vehículo y gestionaron su retirada conforme al protocolo establecido en estos casos. Pese a la incidencia, la circulación pudo restablecerse con normalidad pasadas las cuatro de la tarde.

El accidente no implicó a otros vehículos y se suma a los registrados en las últimas semanas en los accesos a la capital asturiana, una zona de tráfico intenso en la que los agentes de Tráfico recuerdan la importancia de extremar la precaución en las incorporaciones y respetar las condiciones del firme, especialmente con la llegada de las lluvias otoñales.