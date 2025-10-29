Israel impide viajar a Oviedo al palestino Yousseff Khandaqji para participar en el Festival "Pan y Roses"
Israel ha impedido la salida de Cisjordania de Yousef Khandaqji, hermano de Basim Khandaqji, un escritor palestino condenado a cadena perpetua y liberado hace unos días, tras haber pasado en las cárceles israelíes 21 años, la mitad de su vida. Yousef iba a viajar a Oviedo para participar en la primera edición del Festival de Literatura Social "Pan y Roses", que se inaugura hoy, en representación de su hermano.
Las autoridades israelíes impidieron a Yousef subir al avión. Su hermano Basim tampoco puede viajar desde Egipto, donde ha sido deportado, a falta de tramitar su carta de invitación.
La organización del Festival "Pan y Roses" dio cuenta ayer por la tarde de lo sucedido con los hermanos Khandaqji.
Bassim es el autor de la novela "Una mascara del color del cielo", editada en España por "Hoja de Lata", un libro que escribió en la cárcel, clandestinamente y que tuvo que recomenzar varias veces –sus carceleros destruían el texto cuando lo encontraban–. El escritor ganó el Booker de las letras árabes con esa obra, estando aún en prisión.
Hoy no podrá estar en Oviedo pero intervendrá en el Festival "Pan y Roses" por videoconferencia, desde Egipto, y tendrá como interlocutora a la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente. La organización del Festival, impulsado por la Dirección General de Agenda 2030 del Principado, quiere hacer de la presentación de Basim una acto de denuncia de la vulneración de los derechos del pueblo palestino y recuerda que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado su situación a través de sus redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
- Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
- Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas
- Valdesoto, en Siero, un hervidero en la víspera del premio 'Pueblo ejemplar de Asturias': 'Esto pasa una vez en la vida
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa
- El bulo sobre un colegio católico de Oviedo que corre como la pólvora: no, no han pedido a los padres que eviten bocadillos con carne de cerdo