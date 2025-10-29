Israel impide viajar a Oviedo al palestino Yousseff Khandaqji para participar en el Festival "Pan y Roses"

Israel ha impedido la salida de Cisjordania de Yousef Khandaqji, hermano de Basim Khandaqji, un escritor palestino condenado a cadena perpetua y liberado hace unos días, tras haber pasado en las cárceles israelíes 21 años, la mitad de su vida. Yousef iba a viajar a Oviedo para participar en la primera edición del Festival de Literatura Social "Pan y Roses", que se inaugura hoy, en representación de su hermano.

Las autoridades israelíes impidieron a Yousef subir al avión. Su hermano Basim tampoco puede viajar desde Egipto, donde ha sido deportado, a falta de tramitar su carta de invitación.

La organización del Festival "Pan y Roses" dio cuenta ayer por la tarde de lo sucedido con los hermanos Khandaqji.

Bassim es el autor de la novela "Una mascara del color del cielo", editada en España por "Hoja de Lata", un libro que escribió en la cárcel, clandestinamente y que tuvo que recomenzar varias veces –sus carceleros destruían el texto cuando lo encontraban–. El escritor ganó el Booker de las letras árabes con esa obra, estando aún en prisión.

Hoy no podrá estar en Oviedo pero intervendrá en el Festival "Pan y Roses" por videoconferencia, desde Egipto, y tendrá como interlocutora a la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente. La organización del Festival, impulsado por la Dirección General de Agenda 2030 del Principado, quiere hacer de la presentación de Basim una acto de denuncia de la vulneración de los derechos del pueblo palestino y recuerda que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado su situación a través de sus redes sociales.