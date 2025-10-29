El lujoso piso en venta en la calle Uría de Oviedo que es más grande que una casa: 300 metros cuadrados, siete habitaciones y salón con chimenea

Un piso que es una joya arquitectónica de 1928 y que es más grande que una casa. Así es la lujosa vivienda que se vende en el centro de Oviedo, en plena calle Uría, con más de 300 metros cuadrados de superficie, siete habitaciones, tres baños y un impresionante salón con chimenea.

Con balcón

El inmueble es un sueño hecho realidad con vistas al corazón de la capital asturiana. Todo el piso es exterior y tiene orientación sur, este y oeste, por lo que la luz natural está garantizada durante todo el día. Además, tiene un gran balcón desde el que se puede divisar una buena parte de Oviedo.

La elegancia de los años 20

La vivienda tiene una superficie total de 313 metros cuadrados, una dimensión imposible de encontrar hoy en día en pisos de nueva construcción y superior incluso a muchas casas. El inmueble consta de siete espaciosas habitaciones que se pueden utilizar como dormitorio, despachos, salas, gimnasio... Además, tiene tres baños completos y varias dependencias auxiliares.

El edificio en el que se ubica esta lujosa vivienda transmite toda la elegancia de los 20, con techos altos, molduras originales y suelos y puertas de madera maciza. El salón, que hace esquina, parece de película, con sus enormes ventanales (que van hasta abajo) y una gran chimenea.

El precio

¿Y cuánto cuesta esta joya? Más de medio millón de euros. En concreto, 670.000 euros. A ello habría que sumar la reforma, ya que el inmueble necesita un buen lavado de imagen.