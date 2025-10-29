Luz verde a las obras de mejora en un edificio educativo ovetense que está cerca de cumplir 90 años

El IES Alfonso II será sometido a una gran obra de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad. Es el segundo bloque de trabajos tras los de renovación del sistema eléctrico del equipamiento educativo ejecutados meses atrás, con un presupuesto de 110.019 euros.

La Consejería de Educación destinará 880.978 euros a la actuación, cuyo plazo de ejecución es de seis meses. Los trabajos de mejora de la eficiencia energética del instituto Alfonso II, que se desarrollarán en dos edificios, están financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En el equipamiento educativo se abordarán los problemas que tienen las dos construcciones y que provocan filtraciones de agua por sus cubiertas y por capilaridad en sus muros portantes. También se sustituirán carpinterías obsoletas y se mejorará la accesibilidad.

En el edificio antiguo, construido entre 1934 y 1939, se colocará un nuevo sistema de cobertura en las cubiertas. En el pabellón nuevo, construido en 1966, se aislará térmicamente el tejado y las luminarias afectadas por la retirada de falsos techos se sustituirán por otras de tipo led. En esta construcción también se sustituirán las ventanas exteriores.

Además, en el proyecto que se ejecutará en el IES Alfonso II se incluye la instalación de un ascensor en el edificio antiguo y se modificará la rampa que comunica el patio exterior con esa construcción. La verja del acceso principal al centro educativo, desde la calle Santa Susana, será reparada y se renovará el sistema de recogida de aguas pluviales y se eliminarán los tres depósitos de gasóleo existentes en el edificio más antiguo y que no se usan.

El instituto se fundó en 1845 como centro agregado a la Universidad. En sus inicios las clases se impartían en el edificio de la calle San Francisco. En 1859 el centro se independiza administrativamente de la Universidad, aunque seguirá compartiendo el edificio.

Desde 1939

Fue en 1932 cuando el instituto se trasladó a la ubicación actual, a la villa Roel. Pero en la Revolución de Octubre las instalaciones fueron incendiadas. El arquitecto José Avelino Díaz y F. de Omaña fue el encargado de construir el que ahora se conoce como el pabellón antiguo, al que se trasladó la actividad lectiva en 1939, que en los últimos años se había impartido en un edificio de la calle General Elorza.

A esa construcción original se unió en 1966 otra, cuyo autor es Carlos Blanco Bescos, y cinco años después se inauguró el polideportivo, construido por Enrique Álvarez-Sala y Moris. El instituto cuenta con otros edificios más pequeños dentro del recinto.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras de mejora de la eficiencia energética y de accesibilidad tienen de plazo hasta el 19 de noviembre para presentar sus ofertas en la Consejería de Educación.