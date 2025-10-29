La madre de Oviedo acusada de desatender a su hijo de 8 años y de no llevarlo al colegio no se presenta al juicio

La mujer acusada de desatender a su hijo de ocho años entre 2021 y 2024 no se presentó esta mañana a la vista señalada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo para juzgar unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito de abandono de familia. El juicio, por lo tanto, quedó suspendido y fechado para el próximo día 29 de abril a las once y cuarto de la mañana. Las partes se pusieron de acuerdo a la hora de decidir que la vista no podía celebrarse en ausencia de la acusada debido a la "elevada pena" que solicita para ella la Fiscalía: seis meses de prisión y la pérdida de la patria potestad durante siete años.

Según el Ministerio Fiscal, la acusada desatendió de manera continuada sus obligaciones educativas y asistenciales entre los años 2021 y 2024, periodo en el que el menor faltó a clase un alto porcentaje de los días lectivos sin causa aparente. Ni los requerimientos de la dirección del centro escolar, ni las advertencias de la Sección de Menores de la Fiscalía, lograron corregir la situación.

Sucio y sin desayunar

A las ausencias se suman otros episodios de negligencia en la atención médica y alimentaria. La mujer, sostiene la acusación, no llevó al menor a varias citas en el HUCA y, en determinados periodos, no le daba el desayuno antes de ir al colegio, tal como recogen los informes del propio centro educativo.

En esos mismos informes se refleja que el niño acudía en condiciones de abandono evidente, “sucio, con mal olor e incluso con piojos apreciables a simple vista”.