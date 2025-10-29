Oviedo premia a Lisardo Lombardía con el galardón «Martínez Torner» por su «gran defensa» del folclore

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Educación y de la Escuela Municipal de Música Tradicional Asturiana, ha concedido este año el Premio Internacional de Folclore «Martínez Torner» a Lisardo Lombardía –entre otras muchas cosas gestor cultural y exdirector del Festival Intercéltico de Lorient– por su trayectoria en el plano cultural y la su «gran defensa» de las tradiciones. De hecho, el «Martínez Torner» lo reciben personas físicas, asociaciones o fundaciones «que hayan destacado en el mundo de la música folclórica, danza tradicional, etnomusicologÍa, cultura tradicional o investigación del folclore dentro del ámbito internacional».

Lisardo Lombardía, que recibirá el galardón el próximo día 26 de noviembre, celebró este miércoles «con mucho orgullo» el haber resultado elegido para llevarse el premio. «Me siento muy honrado de que me hayan escogido para pasar a formar parte de una lista en la que hay personalidades de enorme valor. Por citar sólo a unos pocos, este premio lo ha recibido Joaquín Pixán, Dulce Pontes, Rodrigo Romaní o la familia de Paco de Lucia por el archivo musical del maestro. Es un auténtico honor», señala Lombardía, que en el año 1988 puso en marcha un proyecto cultural asociado a este diario que fue el germen del actual Club LA NUEVA ESPAÑA, un foro que acoge cada año más de 25.000 personas para asistir a unos 250 actos o debates.

Doble alegría

La alegría de Lisardo Lombardía es doble. «No sólo es un premio muy importante, pera mí también lo es que lleve el nombre de Martínez Torner. Para todos los que trabajamos con la música tradicional y con estudios etnográficos, con folclore en genera, Martínez Torner es un enorme referente», asegura. «En un momento en el que sigo teniendo mucha vinculación con el Festival Intercéltico de Lorient y que estoy trabajando en la candidatura de Oviedo a Ciudad Europea de la Cultura es un orgullo que el Ayuntamiento se haya acordado de mí», añade.

Lisardo Lombardía, lavianés, fue uno de los fundadores del colectivo Belenos (grupo de estudios etnográficos asturianos), fue creador y director artístico de las Noches Celtas de Oviedo, del Festival del Arpa Celta y del Festival Oviedo Folk,entre otras muchas cosas. Desde 1985 se vinculó al Festival Intercéltico para Asturias de Lorient, primero como delegado y después como director general desde 2007 hasta 2021. Al frente de este festival se erigió en defensor del valor de las culturas minoritarias y de una visión cosmopolita del interceltismo y aumentó la posición de los países celtas menos visibles y la apertura a las diásporas del mundo céltico y sus mestizajes contemporáneos.

La concesión del galardón está alineada con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.