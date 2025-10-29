El PSOE denuncia que el gobierno municipal tiene la ejecución de gasto más baja de la historia reciente del Ayuntamiento de Oviedo
"El dinero público no está para dormir en los bancos, sino para mejorar la vida de los ovetenses. Cada euro que no se ejecuta es una oportunidad perdida para la ciudad", apuntan los socialistas
Pelayo Méndez
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio del concejal Jorge García Monsalve, denunció que el gobierno municipal mantiene la ejecución de gasto más baja de la historia reciente del Consistorio y manifestó su preocupación por "la parálisis en la gestión económica" del grupo dirigido por Alfredo Canteli. "Es la prueba de que Oviedo está paralizado por un gobierno sin rumbo ni proyecto, que solo se preocupa de hacer promesas vacías”, aseguró García Monsalve.
“Con más de 80,1 millones presupuestados en el capítulo de personal, el Ayuntamiento lleva gastados apenas 45. ¿Sin técnicos, sin policías, sin bomberos, sin arquitectos, cómo pretende el equipo de gobierno cumplir con los servicios que debe prestar un Ayuntamiento?”, reflexionó García Monsalve. Justo después de exponer que, según los datos oficiales, el Consistorio ovetense solo ha ejecutado el 49,8% del gasto previsto, es decir, apenas la mitad del presupuesto municipal.
El representante socialista desveló que no están incluidos en el presupuesto proyectos como el polideportivo de Trubia, la renovación de los campos de fútbol o las pistas de atletismo de San Lázaro. "Estamos hablando de actuaciones necesarias para modernizar barrios, equipamientos y servicios. Canteli, que repite como mantra que él ‘cumple’, no hace ni la quinta parte de lo que promete", señaló García Monsalve dirigiéndose directamente al alcalde.
El análisis de las cuentas muestra que la situación resulta particularmente preocupante en los capítulos relacionados con el desarrollo y la modernización de la ciudad. No obstante, los ingresos municipales se mantienen dentro de la normalidad. "El dinero público no está para dormir en los bancos, sino para mejorar la vida de los ovetenses. Cada euro que no se ejecuta es una oportunidad perdida para la ciudad", concluyó el edil socialista.
