El restaurante de cuento con vistas a una catedral que pone las mesas más preciosas de Asturias (y en Navidades se supera): "Espectacular"

Es un restaurante de cuento. Un negocio hostelero que te transporta a los interiores de un palacio. Con paredes de piedra, techos altos y con espejo, enormes lámparas colgantes y una decoración de ensueño. En Al baile la temprana, situado en el Oviedo antiguo, a un paso de la Catedral, ponen las mesas más bonitas de Asturias y, quizá, de España. Son un "espectáculo", como reconocen sus clientes. Y no exageran.

En Navidad es como comer en Viena

En las mesas no falta detalle. Lámparas, velas, flores... Y, por supuesto, una presentación exquisita de la comida. En Navidades, Al baile la temprana se supera aún más, hasta el punto de que comer en su local es como estar en Viena, Praga o Estrasburgo.

Cuatro menús

Al baile la temprana tiene carta y varios menús: de brunch, ejecutivo, degustación y para grupos, ofreciendo una experiencia gastronómica única llena de color y fusión, con sabores tradicionales y mexicanos. Pero dentro y fuera de Oviedo es sobre todo conocido por sus brunch. Durante esta degustación de comida, las mesas lucen en su máximo esplendor. El menú tiene un precio de 38 euros por persona e incluye, para beber, copa de espumoso Petit Albet Brut 2021, zumo de naranja natural, café de especialidad Blend Per Se o selección de infusiones y agua mineral.

Una mesa de Al baile la temprana / @albailelatemprana

El brunch

En el apartado de comida, el brunch incluye caldo de marisco, coppa ibérica de bellota Casalba con pantumaca, selección de quesos artesanos, puding de verduras con totopos, tosta de guacamoles con salmón marinado, yogur con fruta y granola, croissants, cookie danesa con chocolate blanco, bizcocho de calabaza y tarta de chocolate, nata y fresas. La experiencia no acaba aquí: falta el plato principal a elegir entre freche toast con sirope de ágave, plátano, arándano y fresa; chilaquiles rosas con huevo ranchero, breackfast tacos, mac and cheese o enfrijoladas veganas de zanahoria y calabacín.

Los brunch (también hay versión infantil) funcionan los sábados y domingos bajo reserva con 24 horas de antelación. La hora de llegada son las 11.30 o 11.45.

La decoración del establecimiento es una pasada. Compuesta por dos plantas, varios salones y una terraza con vistas a la mismísima Catedral de Oviedo, Al baile la temprana ofrece una propuesta gastronómica diferente en Oviedo.

La opinión de los comensales

En Tripadvisor, aunque hay opiniones variadas, dominan sobre todo las positivas. De hecho, los comensales le otorgan una puntuación de 4 sobre 5 y, sobre todo, destacan la decoración del local. "Sitio precioso, con encanto y muy bien decorado. Muy buena atención de los camareros que nos sirvieron", dice un cliente. "Ya estuvimos varias veces. Y siempre me gustó mucho. Hoy ya, aparte de que el sitio es precioso, y el trato muy bueno. La comida estuvo exquisita. Volveré encantada. Muchas gracias", resume otra.