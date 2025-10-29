La Semana Profesional de Arte arranca mañana con el «Día de las Galerías»

Las galerías ovetenses son las protagonistas de la primera jornada de la Semana Profesional de Arte de Oviedo, que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo y que mañana se inaugura en la plaza de Trascorrales, una de sus tres sedes –las otras son el Palacio de Exposiciones y Congresos (el Calatrava) y el Museo de Bellas Artes de Asturias–.

El de mañana será el «Día de las Galerías» y, con ese motivo, se ha programado una visita por las participantes en la Semana guiada por la escritora y comisaria de arte tinetense, afincada en Oviedo, Cristina Ramos. Comenzará a las 17.00 horas, en la galería Guillermina Caicoya, con la exposición «Pintura de Luz» de Paco Fernández; a las 18.00 pasará por «451», que acoge la exposición «No Human On The Loop» de Estudio Rotor; a las 19.30 se detendrá en el espacio de Arancha Osoro, donde Fuensanta Sobejano presenta «Luz y Color» y terminará a las 20.30 en el local de Pablo de Lillo, con «Caverna», una muestra con obra de Pablo de Lillo y David Martínez.

Antes, por la mañana y en la plaza de Trascorrales, tendrá lugar la apertura oficial de la Semana, que en su quinta edición está dedicada a la luz como recurso de expresión artística, con la inauguración a las 12.00 horas de «Luz», la exposición del pintor ovetense Javier Victorero, por la que Cristina Ramos guiará a los visitantes.

El viernes, a las 12.00, abrirá sus puertas el Palacio de Congresos de Oviedo, con exposiciones dedicada a Iván Baizán, la Escuela de Arte de Oviedo, Arturo Verano, Verónica Ledo y Pablo Armesto. Allí también, por la tarde, habrá talleres para niños, a las 17.30 horas, y adultos, a las 18.30, ambos sobre el tratamiento de la luz en la acuarela; a las 20.00 horas está anunciado otro, para familias, dedicado a las vidrieras. Todos serán impartidos por Miramontes Estudio.