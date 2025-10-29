Estos son los reclamos de Oviedo que conquistan a los organizadores de congresos: "La gente se va encantada de la ciudad"

La gastronomía, la cultura y «el verde» de los paisajes se consolidan como los grandes atractivos que más valoran los agentes de viajes corporativos a la hora de recomendar Oviedo como destino de congresos. Así lo aseguraron este miércoles los participantes en una jornada celebrada en el hotel NH de la calle San Francisco, en el marco del XXVI Encuentro «Entre Amigos» de Travel Advisors Guild, que reunió a unos sesenta operadores nacionales.

El presidente de Oviedo Congresos, Daniel García, y la gerente del club de empresas, Paula Braña, destacaron las «excelentes condiciones» que ofrece la capital asturiana para acoger grandes encuentros profesionales. García puso como ejemplo el Calatrava, al que definió como un «gran espacio» capaz de albergar todo tipo de eventos.

Oviedo Congresos enumeró algunos de los principales argumentos que avalan a la ciudad como destino MICE (turismo de reuniones): más de 5.000 plazas hoteleras, 500 restaurantes, un entorno seguro y once Escobas de Platino que certifican su limpieza. Además, recordó su relevancia patrimonial y simbólica como origen del Camino de Santiago, cuna del Prerrománico asturiano y candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, tras haber sido Capital Española de la Gastronomía en 2024 y futura Ciudad Europea del Deporte en 2026.

Los agentes coincidieron en destacar la naturaleza como factor diferencial. «No había estado nunca, pero Asturias me encanta. La gente valora sus paisajes y su oferta cultural», señaló Yolanda Vilaplana, de Tarragona. Por su parte, el madrileño Javier Ossuna, con experiencia en congresos médicos en Oviedo, fue rotundo: «Si de algo se habla bien de Oviedo es del tema gastronómico; la gente siempre repite».

El organizador del encuentro, el barcelonés Rafael Isun, también alabó la capacidad del Calatrava. «Es un bicho bien grande», bromeó durante un acto al que llegaron tras visitar el llagar de Viuda de Angelón, en Nava, y del que fueron a disfrutar de una espicha en Gascona. n