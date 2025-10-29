Vox reprocha al PP en Oviedo que financie proyectos de agua en el extranjero mientras "tolera agua turbia" en el colegio de Trubia

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado al equipo de gobierno del PP por, según denuncia, “destinar dinero público a proyectos de agua en el extranjero mientras permite agua de mala calidad en un colegio público del municipio”. La formación, que cuenta con dos concejalas en el Consistorio, exige una solución “urgente y definitiva” al problema de turbidez del agua que afecta al colegio Villar de Trubia.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, asegura que el Ayuntamiento ha respondido a su petición de actuación señalando que “el agua no es perjudicial para la salud y que no se trata de una competencia municipal”. Una respuesta que la concejala considera “inaceptable”. “El PP pretende que los padres acepten que sus hijos beban agua turbia porque no es perjudicial. ¿De verdad esta es su respuesta? ¿Mirar para otro lado y echar la culpa a otros?”, reprocha Peralta.

La formación sostiene que el problema de la turbidez “se arrastra desde hace años” y acusa al equipo del alcalde, Alfredo Canteli, de “falta de responsabilidad y de prioridades”. Vox recuerda además que, según el Real Decreto 3/2023, los ayuntamientos están obligados a garantizar la calidad del agua de consumo, “incluso cuando la gestión sea indirecta, como ocurre con Aqualia en Oviedo”.

En paralelo, el grupo municipal critica que el Ayuntamiento destine fondos a proyectos de cooperación internacional relacionados con el acceso al agua. Según detalla Vox, en 2024 se aprobaron dos subvenciones: una de 34.560 euros para el fortalecimiento del sistema de agua y saneamiento en comunidades de la cuenca del río Bajabonico, en República Dominicana, y otra de 22.500 euros para un proyecto de acceso al agua segura y empoderamiento de mujeres en Sayaxché (Guatemala).

“De Oviedo a Trubia hay 18 kilómetros. Pero el dinero del PP viaja antes 8.500 kilómetros para financiar proyectos en Guatemala. ¿Cómo se explica que no haya dinero para garantizar agua limpia en un colegio público de Oviedo?”, plantea Peralta.

La portavoz concluye que “el PP no puede esconderse detrás del Principado ni de la concesionaria” y reclama que el Ayuntamiento “actúe de inmediato” para resolver la situación.