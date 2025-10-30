Alarma entre los vecinos por la presencia de osos a las puertas de Oviedo: «Si no se pone remedio van a comernos»

Las grabaciones de un joven aficionado a la naturaleza, que captó con sus cámaras a dos osos pardos a menos de 400 metros de las casas de la localidad de Puerto, a escasos doce kilómetros de la catedral de Oviedo, han vuelto a hacer saltar las alarmas entre los vecinos de esta zona rural del concejo. «La gente tiene mucho miedo. Si no le ponemos freno a esta situación, entre los lobos y los osos nos van a acabar comiendo», asegura Amador García, un vecino de Puerto que fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo entre los años 2011 y 2015.

Las cámaras de Jorge Álvarez Campos grabaron a los osos –una osa y un individuo subadulto, según los expertos– hasta tres noches distintas desde mediados de septiembre hasta hace unos días. Los dispositivos estaban colocados en un cruce de caminos situado justo al lado de unas parcelas que pertenecen a viviendas de Puerto, un pueblo con unos 140 vecinos situado entre Fuso y Las Caldas. «Los animales salvajes nos van a acabar echando de los pueblos. Y ya no es sólo eso, ahora hay mucha gente caminando por las sendas y cualquier día va a haber una desgracia porque los osos también están perdiendo el miedo», señala García. «La gente que tiene manzanas en esta zona ya ni las recoge porque tiene miedo a sufrir un ataque. Cada vez hay más y más cerca. En la zona de Caces y Siones se ven cada poco», añade.

Manuel Suárez, que vive en Lavarejos, muy cerca de Puerto, y tiene vacas por la zona, asegura que ya ha sufrido las consecuencias. «Hace un par de años ya me comieron a dos novillas muy cerca de Puerto. No es normal que los osos estén al lado de las casas. Entiendo que estén en el Aramo, pero tan cerca es peligroso y hay que poner remedio», afirma Suárez, que también grabó en vídeo a un oso corriendo por el medio de la carretera entre Puerto y Palomares. Esa grabación puede verse en la edición digital de este diario.

Los expertos

Los expertos entienden a los vecinos, pero aseguran que no hay motivos para alarmarse. «Son animales huidizos. No son habituales los encuentros con humanos, suelen ser fortuitos y si los hay lo normal es que huyan», señala Pepín Tuñón, director de la Fundación Oso Asturias (FOA). «El municipio de Oviedo es un territorio muy amplio y que tenga osos debería suponer un orgullo, significa que es un concejo bien conservado y en conexión con la naturaleza», añade Tuñón.

Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, prefirió no hacer ningún comentario sobre las grabaciones de osos en Puerto y se limitó a señalar las medidas que ya se están tomando en algunos concejos asturianos para favorecer la coexistencia entre humanos y animales, como son la limpieza de montes, desbroces de caminos, plantación de arboles frutales en zonas alejadas de poblaciones o la instalación de contenedores «antiosos».