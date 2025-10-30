Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se da a la fuga dejando en tierra a su acompañante
La Policía Local busca al causante del accidente, ocurrido en un paso de cebra de la calle Alfonso Camín, según los testigos
Un conductor está siendo buscado por la Policía Local de Oviedo después de que atropellase a una niña de unos 7 años y se diese a la fuga antes de la llegada de los agentes y la UVI Móvil. Los hechos se han producido poco antes de las cinco y media de la tarde de este jueves. Un conductor ha arrollado a una niña que iba con su madre en un paso de peatones de la calle Alfonso Camín, en Pumarín.
El conductor se ha bajado con su acompañante y tras compropar el estado de la menor, ha regresado al coche y se ha marchado, dejando en tierra a la persona que le acompañaba.
Poco después llegaban varias patrullas de la Policía Local, una de las cuales salió a toda velocidad en busca del conductor huido.
Mientras tanto, la niña atropellada estaba en brazos de su madre. Presentaba aparentemente lesiones de carácter leve. A la zona se desplazó una UVI Móvil, cuyo personal asistió a la pequeña, que se encontraba dolorida y asustada tras la experiencia.
También acudieron un furgón de atestados y un vehículo camuflado de la Policía Local de Oviedo.
