Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se da a la fuga dejando en tierra a su acompañante

Un conductor está siendo buscado por la Policía Local de Oviedo después de que atropellase a una niña de unos 7 años y se diese a la fuga antes de la llegada de los agentes y la UVI Móvil. Los hechos se han producido poco antes de las cinco y media de la tarde de este jueves. Un conductor ha arrollado a una niña que iba con su madre en un paso de peatones de la calle Alfonso Camín, en Pumarín.

El conductor se ha bajado con su acompañante y tras compropar el estado de la menor, ha regresado al coche y se ha marchado, dejando en tierra a la persona que le acompañaba.

Poco después llegaban varias patrullas de la Policía Local, una de las cuales salió a toda velocidad en busca del conductor huido.

Un vehículo policial y a la izquierda la menor atropellada, en brazos de su madre. / Luis Vega

Mientras tanto, la niña atropellada estaba en brazos de su madre. Presentaba aparentemente lesiones de carácter leve. A la zona se desplazó una UVI Móvil, cuyo personal asistió a la pequeña, que se encontraba dolorida y asustada tras la experiencia.

También acudieron un furgón de atestados y un vehículo camuflado de la Policía Local de Oviedo.