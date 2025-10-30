Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se da a la fuga dejando en tierra a su acompañante

La Policía Local busca al causante del accidente, ocurrido en un paso de cebra de la calle Alfonso Camín, según los testigos

La UVI Móvil llega al lugar del accidente.

La UVI Móvil llega al lugar del accidente. / Luis Vega

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un conductor está siendo buscado por la Policía Local de Oviedo después de que atropellase a una niña de unos 7 años y se diese a la fuga antes de la llegada de los agentes y la UVI Móvil. Los hechos se han producido poco antes de las cinco y media de la tarde de este jueves. Un conductor ha arrollado a una niña que iba con su madre en un paso de peatones de la calle Alfonso Camín, en Pumarín.

El conductor se ha bajado con su acompañante y tras compropar el estado de la menor, ha regresado al coche y se ha marchado, dejando en tierra a la persona que le acompañaba.

Poco después llegaban varias patrullas de la Policía Local, una de las cuales salió a toda velocidad en busca del conductor huido.

Un vehículo policial y a la izquierda la menor atropellada, en brazos de su madre.

Un vehículo policial y a la izquierda la menor atropellada, en brazos de su madre. / Luis Vega

Mientras tanto, la niña atropellada estaba en brazos de su madre. Presentaba aparentemente lesiones de carácter leve. A la zona se desplazó una UVI Móvil, cuyo personal asistió a la pequeña, que se encontraba dolorida y asustada tras la experiencia.

También acudieron un furgón de atestados y un vehículo camuflado de la Policía Local de Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  2. Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
  3. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  4. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  5. Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
  6. La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
  7. Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
  8. Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas

Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se da a la fuga dejando en tierra a su acompañante

Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se da a la fuga dejando en tierra a su acompañante

La Asociación de Mayores de La Corredoria crece exponencialmente y reclama un local propio para "no depender de nadie"

La Asociación de Mayores de La Corredoria crece exponencialmente y reclama un local propio para "no depender de nadie"

Alarma entre los vecinos por la presencia de osos a las puertas de Oviedo: «Si no se pone remedio van a comernos»

Alarma entre los vecinos por la presencia de osos a las puertas de Oviedo: «Si no se pone remedio van a comernos»

Logra desahuciar a su hijo de la casa familiar en Oviedo: victoria en el Supremo de un nonagenario al que habían expulsado de su hogar con denuncias falsas

Logra desahuciar a su hijo de la casa familiar en Oviedo: victoria en el Supremo de un nonagenario al que habían expulsado de su hogar con denuncias falsas

El "barín" de pueblo de toda la vida (sin salir de Oviedo) al que se entra por la cocina y que es famoso por sus callos: "Tiene un menú abundante y bueno por 13 euros"

El "barín" de pueblo de toda la vida (sin salir de Oviedo) al que se entra por la cocina y que es famoso por sus callos: "Tiene un menú abundante y bueno por 13 euros"

El grito desesperado de los gestores del Albergue de Animales de Oviedo tras encontrar a doce cachorros: "Necesitamos ayuda urgentemente"

El grito desesperado de los gestores del Albergue de Animales de Oviedo tras encontrar a doce cachorros: "Necesitamos ayuda urgentemente"

El centro de la alfarería de Oviedo cada vez más cerca de su construcción: el Ayuntamiento da un paso decisivo

El centro de la alfarería de Oviedo cada vez más cerca de su construcción: el Ayuntamiento da un paso decisivo

El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro

El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro
Tracking Pixel Contents