El "barín" de pueblo de toda la vida (sin salir de Oviedo) al que se entra por la cocina y que es famoso por sus callos: "Tiene un menú abundante y bueno por 13 euros"

La cocina de Teresa Camacho no tiene secretos para sus clientes. Y es que para comer en su restaurante hay que pasar sí o sí por la cocina. No hay otro acceso posible hasta su coqueto comedor. Se trata del Bar Camacho, "un barín de pueblo de toda la vida", como lo define su propietaria, ubicado en la zona rural de Oviedo, en Anieves, muy próximo a Tudela de Veguín.

Un templo de los callos

Bar Camacho abrió sus puertas en 1976 y es famoso, entre otros platos, por sus callos, sus cebollas rellenas y su cabrito guisado. Es un restaurante de visita obligada para los que buscan cocina asturiana con poso y con raíces, pero también con gusto y toque personal.

Teresa Camacho, que heredó los fogones de manos de su madre, ha dado a este "barín de toda la vida" un toque de sofisticación. Su comedor no tiene aspecto de chigre, sino de un elegante restaurante sin perder, eso sí, su esencia rural. Con paredes negras, mesas vestidas de impolutos manteles de lino blanco y copas de cristal y un viejo piano, que lleva allí desde que abrió el negocio.

Teresa Camacho, pregonera de las jornadas, en el Bar Camacho. / A. P. P.

Los platos más demandados

Además de los callos o el cabrito guisado, entre algunos de los platos con más demanda están las cebollas rellenas de bonito o de picadillo, el pastel de puerros, las alcachofas con jamón, el hígado encebollado, las carrilleras de ternera con boletus, la oreja de cerdo, las manitas de cerdo, el picadillo con huevos fritos o el pitu caleya de Morcín. También hay calamares en su tinta, bacalao con pisto o fritos de bacalao.

Entre sus platos caseros no faltan los clásicos como la tarta María Luisa, una torrija de brioche con toque crujiente y dulce, la tarta de queso o un yogur aromatizado con cítricos.

Menú por 13 euros

En el Bar Camacho puedes comer un menú "abundante" por solo 13 euros. Barato para todo lo que ofrece y su calidad, según aseguran los críticos e influencers gastronómicos. En Tripadsivor, este singular restaurante tiene una puntuación de 4,6 sobre 5. Es decir, un sobresaliente.

Mollejas y cebollas rellenas de picadillo. / Ana Paz Paredes

Reseñas excelentes

"Comida tradicional asturiana de buena calidad, casera y a buen precio. Sitio perfecto para llevar amigos a degustar la auténtica gastronomía asturiana: fabada y huevos con picadillo riquísimos y cebollas rellenas excelentes", resume una comensal que estuvo en Bar Camacho este mismo verano. "Se trata de un sitio con mucho encanto. La comida está buenísima y los dueños encantadores. Lo recomiendo 100%. Ojalá pudiera volver más", dice otro.

"Restaurante tranquilo y agradable para comer a gusto. La comida casera con sabor y excelente, comimos pulpo, alcachofas, callos y calamares en su tinta todo buenísimo para repetir siempre que estemos por Asturias", apunta otro. Bar Camacho acumula más de 300 reseñas excelentes.