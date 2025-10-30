Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro de la alfarería de Oviedo cada vez más cerca de su construcción: el Ayuntamiento da un paso decisivo

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli continúa avanzando para dar cumplimiento a una demanda histórica

El tradicional gallo de la alfarería de Faro.

El tradicional gallo de la alfarería de Faro. / Irma Collín / LNE

Oviedo tiene una deuda pendiente con la alfarería de Faro: la construcción de un centro con un taller, sala de exposiciones y aulario. Es un empeño personal del Alcalde, Alfredo Canteli, dar cumplimiento a esta petición y la concejalía de Edificios y Patrimonio, liderada por Nacho Cuesta, acaba de dar un paso decisivo: la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución. Unas labores que realizará el arquitecto Andrés Hernández Alonso, según consta en el contrato menor cerrado el martes y que se cuantifica en 18.089,5 euros.

Una localidad pionera

Faro es sin duda una localidad pionera en la cerámica asturiana. Desde hace más de dos siglos, acoge los talleres que se dedicaban a la fabricación de ollas, jarros y otras vasijas de barro. Su alfarería llegó a constituir toda una importante industria, sobre todo a lo largo del siglo XIX, cuando los artesanos abastecían al centro de la región de los utensilios domésticos propios de la época".

La fábrica de loza

La apertura de la fábrica de loza de San Claudio provocó la pérdida del protagonismo que tenía la alfarería de Faro. En la actualidad, queda un único taller y, desde hace años, a través de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro, se demanda la creación de un centro de alfarería para llevar a cabo diversas actividades de promoción, como jornadas de estudio, informes patrimoniales, visitas interpretativas, la organización anual del Premio Barbón de Faro o la asistencia a ferias, como la Feria de Cerámica Creativa de Oviedo.

El lugar elegido es una parcela de titularidad municipal que se encuentra próxima al alfar de Fornaxe, que recientemente ha sido incluido dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). El edificio se hará sobre una superficie edificable de 500 metros cuadrados y contará con una planta dividida en tres volúmenes. Cada uno de ellos constará de 100 metros cuadrados.

