Detenido en Oviedo un traficante con una libreta en la que detallaba sus ventas de droga

Un control rutinario de la Policía Nacional en Oviedo terminó destapando una pequeña pero meticulosa trama de tráfico de drogas. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana detuvieron el pasado 20 de octubre a un individuo al que sorprendieron con trece envoltorios de cocaína, 750 euros en billetes fraccionados y una libreta que, más allá de su apariencia inofensiva, escondía el rastro contable de su negocio ilícito.

El hallazgo se produjo a primera hora de la tarde, durante un dispositivo de prevención de la delincuencia en una de las zonas de la ciudad bajo especial vigilancia policial. Los agentes motorizados procedieron a identificar al sospechoso y, tras realizarle un cacheo de seguridad, localizaron en su poder 11,6 gramos de cocaína repartidos en pequeños envoltorios listos para su venta, además del dinero y la singular libreta.

Esa libreta —inusual entre las pruebas incautadas en este tipo de actuaciones— se ha convertido en una pieza clave de la investigación, al reflejar de manera precisa las operaciones de compraventa de estupefacientes que se atribuyen al detenido. Su contenido, según fuentes policiales, aporta un valor probatorio significativo al delito contra la salud pública que se le imputa.

La intervención se enmarca en las actuaciones que la Policía Nacional desarrolla en Oviedo para frenar el tráfico y consumo de drogas en determinados puntos de la ciudad. El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.