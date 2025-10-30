Detenido en Oviedo un traficante con una libreta en la que detallaba sus ventas de droga
El arresto se produjo el pasado 20 de octubre y el varón llevaba encima 13 dosis de cocaína y 750 euros, además del cuaderno
Un control rutinario de la Policía Nacional en Oviedo terminó destapando una pequeña pero meticulosa trama de tráfico de drogas. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana detuvieron el pasado 20 de octubre a un individuo al que sorprendieron con trece envoltorios de cocaína, 750 euros en billetes fraccionados y una libreta que, más allá de su apariencia inofensiva, escondía el rastro contable de su negocio ilícito.
El hallazgo se produjo a primera hora de la tarde, durante un dispositivo de prevención de la delincuencia en una de las zonas de la ciudad bajo especial vigilancia policial. Los agentes motorizados procedieron a identificar al sospechoso y, tras realizarle un cacheo de seguridad, localizaron en su poder 11,6 gramos de cocaína repartidos en pequeños envoltorios listos para su venta, además del dinero y la singular libreta.
Esa libreta —inusual entre las pruebas incautadas en este tipo de actuaciones— se ha convertido en una pieza clave de la investigación, al reflejar de manera precisa las operaciones de compraventa de estupefacientes que se atribuyen al detenido. Su contenido, según fuentes policiales, aporta un valor probatorio significativo al delito contra la salud pública que se le imputa.
La intervención se enmarca en las actuaciones que la Policía Nacional desarrolla en Oviedo para frenar el tráfico y consumo de drogas en determinados puntos de la ciudad. El arrestado, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
- La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
- Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
- Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas