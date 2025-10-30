La famosísima peluquería de Oviedo que acoge uno de los rodajes de Netflix más esperados
“Fue una experiencia que no te puedes imaginar”, explica uno de los inesperados actores de la producción que se realiza en Asturias hasta el 14 de noviembre
Nuevos rincones emblemáticos de Oviedo se convierten estos días en escenarios cinematográficos de excepción. Es el caso de la peluquería de Ramiro Fernández, el famosísimo psicoesteta de origen allerano, que este jueves se convirtió por unos minutos en actor para participar en el rodaje de “El Profesor”, una producción de A Contracorriente Films (en la que también participa Netflix) que llegará a las salas el próximo año y hasta el próximo 14 de noviembre está siendo grabada en varios puntos de Asturias. “Fue una experiencia que no te puedes imaginar”, reconoció Fernández tras acoger en su local de la calle Arquitecto Reguera a un equipo de unas 30 personas durante toda la mañana.
A Ramiro Fernández le tocó hacer de lo que mejor sabe: de su profesión. En concreto hace un “cameo” con el protagonista de la película, el actor Javier Gutiérrez, que interpreta a un profesor universitario llamado Carlos, en el que el psicoesteta le arregla la barba y protagoniza un pequeño diálogo. “Debí hacerlo bien porque solo hubo dos tomas y me aplaudieron”, señala en relación a una jornada en la que también hubo rodajes en el entorno de la estación de la Renfe y en otros negocios emblemáticos.
El equipo de producción estará en Asturias hasta el próximo 14 de noviembre. Hasta la fecha ya ha rodado en lugares como el edificio histórico de la Universidad y también lo hará en espacios como el Calatrava. También estuvo en el casco histórico de Avilés y localidades como Llanes o Ribadesella.
