El Festival "Pan y Roses", contra el boicot de Israel

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, abogó ayer por hacer de la cultura "una herramienta de resistencia y transformación social". Durante la inauguración del I Festival "Pan y Roses", que este fin de semana se celebra en Oviedo, la Viceconsejera denunció "el boicot del Gobierno de Israel, que ha impedido la salida del territorio al hermano del escritor palestino Basim Khandaqji, galardonado el año pasado con el Booker de las letras árabes, e invitado al festival ‘Pan y Roses’".

Beatriz González incidió en que, precisamente, este encuentro "nace como una herramienta de resistencia frente a quienes pretenden silenciar la cultura" y manifestó que "la palabra y la literatura siguen siendo territorio de libertad".