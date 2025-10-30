El grito desesperado de los gestores del Albergue de Animales de Oviedo tras encontrar a doce cachorros: "Necesitamos ayuda urgentemente"

Los gestores del Albergue de Animales de Oviedo han lanzado una petición de ayuda urgente tras encontrar a doce cachoros de perro pertenecientes a dos camadas diferentes en un contenedor al lado del colegio de Trubia. En el mensaje anuncian que, por el momento, "no se busca acogida ni adopción; solamente piden información". "Si alguien sabe de dónde habrán podido salir, agradecemos cualquier dato".

También solicitan a todos aquellos que conozcan al dueño de perras que hayan parido desde hace un mes o tres meses que se pongan en contacto con ellos. Todo ayuda es poca para saber el origen de estos pequeños animales que han sido acogidos en las instalaciones municipales de La Bolgachina. Allí, están siendo cuidados, alimentados y mimados por el personal contratado.

Mientras tanto, continúan buscando familias para los diferentes animales que cuidan. Entre ellos, "Lucas". Se trata de un perro de tres años y su "dueño no puede hacerse cargo" de él. "Es cariñoso con las personas aunque pueda ser un poco tímido al principio", describen los responsables del servicio.

También informan de que "Mayo" ha vuelto al Albergue de Animales. "Después de casi dos años adoptado, ha tenido la mala suerte de volver después de haberse adaptado al fin a un hogar, de haber aprendido lo que es ser querido, se encuentra de nuevo con el frío de los barrotes. No es un perro fácil, tiene miedo y necesita tiempo para acercarse. Pero cuando viene es todo un saco de mimos".

