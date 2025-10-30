El Hospital Monte Naranco dispondrá de un segundo acceso tras la reforma

La reforma integral proyectada para el Hospital Monte Naranco mejorará la accesibilidad al recinto sanitario. El equipamiento solo tiene una entrada desde el exterior, a través de una portada de piedra, con una zona para el acceso rodado y dos áreas para el peatonal. Esta es también la entrada habilitada para el Instituto oftalmológico Fernández-Vega.

La empresa que se encargue de la redacción del plan director tiene que diseñar un nuevo acceso para que el Hospital Monte Naranco cuente con dos diferentes. Ese es una de las directrices fijadas por la Consejería de Salud para elaborar el documento.

Alude el departamento regional a que esa segunda entrada responde a «motivos de seguridad» y que permitirá a los vehículos de emergencia una circulación más ágil. Con el actual acceso no podrán entrar, además, bajo el arco de la puerta de la entrada al recinto sanitario, autobuses eléctricos.

Por esa zona discurre la línea urbana de TUA (F), que tiene una parada a la puerta del hospital. La incorporación de esos nuevos vehículos hace que se tenga que buscar una solución.

El Principado aborda una reforma integral del complejo hospitalario ubicado en la falda del Naranco, que acaba de cumplir 78 años. Cuatro empresas han presentado ofertas para redactar el plan director para la mejora del equipamiento sanitario y el proyecto básico y de ejecución de la primera fase de la obra. El plazo para remitir las propuestas a la Consejería de Salud finalizó esta semana. La cuantía destinada por el Principado para la elaboración del documento es de 520.465 euros.

El Hospital Monte Naranco está especializado en geriatría, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, entre otros servicios. La reforma integral proyectada por el Principado acabará con las habitaciones de tres y cuatro camas y tendrán una o dos como máximo.

La Consejería de Salud fija como «objetivo a considerar» por parte de la empresa que resulte adjudicataria del contrato que la mitad de las habitaciones sean individuales. Las actuales dependencias de hospitalización serán, por tanto, reformadas «en profundidad».

Cambios organizativos y funcionales

La mejora en el equipamiento hospitalario ovetense será aprovechada, según los planes trasladados por Salud, para realizar los "cambios organizativos y funcionales que permitan ofrecer unos servicios más ágiles y resolutivos». Será una oportunidad para la «ordenación» de la actividad asistencial que se desarrolla en el hospital tanto en los ámbitos de consultas externas como del bloque quirúrgico y de la hospitalización.

La reforma del Hospital Monte Naranco permitirá «avanzar en la integración» del complejo sanitario y sus servicios, fundamentalmente la geriatría, con el HUCA. El objetivo es que, además, su área quirúrgica complemente a la del complejo sanitario ubicado en La Cadellada.

El 21 de octubre de 1947 se inauguró el Sanatorio Antituberculoso de Oviedo, que se convertiría más adelante en el Hospital Monte Naranco. Ahora se dan los primeros pasos para su reforma integral. La adjudicataria dispondrá de ocho meses y medio para presentar el plan director y el proyecto básico y de ejecución de la primera fase.