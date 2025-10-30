Oviedo se despide de la médica y concejala de Educación durante el tripartito, Mercedes González

Mercedes González, médica y que fue concejala de Educación de Educación y Deporte durante el gobierno del tripartito (2015-2019) y directora de Cáritas en Asturias entre 2000 y 2003, fue despedida este juves con una misa celebrada en la iglesia de Santa María la Real de la Corte. Estuvo presidida por Jesús Álvarez y también participaron los curas José Ramón Garcés e Hilario Paz. «El mejor homenaje que podemos hacerle no es solo llorarla, sino tomar su bandera y continuar su compromiso para no dar un paso atrás en la defensa de la dignidad humana», dijo el primero. La música, al igual que en la ceremonia de despedida, fue protagonista.

Era carbayona de nacimiento y llevaba la vocación médica en la sangre. Hija del doctor Pedro González y de la enfermera Enedina Menéndez, vino al mundo en 1954 en la calle Campoamor. Fue al colegio Covadonga, pasó por las Teresianas y el instituto Aramo. Quedó huérfana de madre con tan solo nueve años. Estaba viuda y deja tres hijos así como dos nietos: Deva e Iyán. También tantos "amigos que me acompañasteis en la vida, en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles: gracias", escribió ella en su esquela. "Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos".

Pero la Medicina no fue la primera vocación que llamó a su puerta y, antes de estrenar como alumna el imponente edificio del campus del Cristo, curso estudios de Turismo. A Pedro Menéndez, el amor de su vida, lo conoció a los dieciocho años. Fue madre mientras estudiaba y no pudo presentarse al MIR porque acababa de dar a luz a su segunda hija.

Mercedes González inició su trayectoria laboral en la consejería de Sanidad, durante cuatro años. Tras un periodo de inactividad, la destinaron al consultorio médico de Ablaña (Mieres). También ejerció la Medicina en el centro de salud de Llano Ponte (Avilés), antes de su prematura jubilación a los cuarenta años, por causa de una lesión vertebral que la incapacitó para trabajar.

La palabra inquieta la definía a la perfección. Ya pensionista, optó por dedicarse a la acción social. Se decía creyente "a mi manera". Fue responsable de Animación Comunitaria y directora de Cáritas en Asturias desde 2000 a 2003. Ella misma contaba que la había nombrado el arzobispo Gabino Díaz Merchán y que la destituyó Carlos Osoro. Otro avatar de la vida. También se involucró con las presas del módulo de mujeres de la cárcel de la región y fue presidenta de la Coordinadora Asturiana de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (Codopa).

En 2015 saltó a la política local. Fue en la lista de Somos como independiente. Para la historia de la ciudad quedará aquel pleno en el que el partido liderado por Ana Taboada e IU apoyaron al socialista Wenceslao López, que se convirtió durante cuatro años en Alcalde. Mercedes González fue nombrada concejala de Educación del gobierno tripartito (Somos, PSOE e IU) y dio un giro radical al área. Una de sus medidas más reconocidas fue la modificación de los criterios para otorgar las becas de desayuno, comedor y libros. Se tuvieron en cuenta los ingresos de la unidad familiar. "Una de mis prioridades era mejorar la vida de las familias", subrayó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Otra decisión de suma popularidad fue la creación de los desayunos escolares, la atención temprana y la apertura de los colegios durante los periodos no lectivos, con el objetivo de que los padres pudieran conciliar la vida laboral con la familiar. También puso en marcha la Universidad Popular y dio un giro al rumbo del Albergue de Animales. De aquella adoptó a "Toto", un fox terrier de 10 años.

Nunca cobró sueldo ni dietas. "Desde el día que me asignaron la pensión consideré que aún podía prestar un servicio a la sociedad. Así logro mantener la coherencia, que para mí es lo más importante en la vida, estar en paz conmigo misma. Me da igual que piensen que soy tonta", decía. En 2019 dejó el cargo. Siempre afirmó que estaría cuatro años como edil y se fue decepcionada por el enfrentamiento constante con otros concejales. Además, su enfermedad le impedía dedicarse en plenitud. A pesar de su retirada, cerró la lista de Somos en las elecciones municipales de 2019, un compromiso simbólico con quienes había dado el salto a la política.