Oviedo registra un aumento del reciclaje del papel y cartón de un 10,8% y un 14,4% en envases

El Ayuntamiento y Ecoembes lanzan una campaña de concienciación sobre la importancia de reutilizar materiales

La presentación de la campaña.

Lucas Blanco

El Ayuntamiento de Oviedo y Ecoembes presentaron la campaña “Muévete por reciclar mejor”, una iniciativa destinada a fomentar entre los vecinos el correcto reciclaje de envases. La acción se desarrollará entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre en la Plaza de la Escandalera, la Plaza de la Constitución y la calle Nueve de Mayo, con actividades, juegos y sorteos para premiar la participación ciudadana.

El concejal José Ramón Pando destacó que Oviedo ha registrado un aumento del 10,8 % en la recogida de papel y cartón y del 14,4 % en envases ligeros durante el primer semestre de 2025, lo que demuestra “una tendencia positiva en la implicación vecinal y en la eficacia del sistema de gestión de residuos”.

Por su parte, Fernando Llaca, representante de Ecoembes en Asturias, subrayó que el objetivo de la campaña es “concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar envases y avanzar hacia una economía circular que dé una segunda vida a los materiales”. La iniciativa forma parte del programa nacional “Movimiento imparable” y busca consolidar los buenos resultados en reciclaje alcanzados por el municipio.

Oviedo se despide de la médica y concejala de Educación durante el tripartito, Mercedes González

Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante

PVOS denuncia que el Ayuntamiento “no puede otorgar” licencia a la planta de asfalto de Priorio (Oviedo)

Oviedo registra un aumento del reciclaje del papel y cartón de un 10,8% y un 14,4% en envases

La famosísima peluquería de Oviedo que acoge uno de los rodajes de Netflix más esperados

Logra desahuciar a su hijo de la casa familiar en Oviedo: victoria en el Supremo de un nonagenario al que habían expulsado de su hogar con denuncias falsas

Alarma entre los vecinos por la presencia de osos a las puertas de Oviedo: «Si no se pone remedio van a comernos»

La Asociación de Mayores de La Corredoria crece exponencialmente y reclama un local propio para "no depender de nadie"

