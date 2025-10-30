Oviedo registra un aumento del reciclaje del papel y cartón de un 10,8% y un 14,4% en envases

El Ayuntamiento de Oviedo y Ecoembes presentaron la campaña “Muévete por reciclar mejor”, una iniciativa destinada a fomentar entre los vecinos el correcto reciclaje de envases. La acción se desarrollará entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre en la Plaza de la Escandalera, la Plaza de la Constitución y la calle Nueve de Mayo, con actividades, juegos y sorteos para premiar la participación ciudadana.

El concejal José Ramón Pando destacó que Oviedo ha registrado un aumento del 10,8 % en la recogida de papel y cartón y del 14,4 % en envases ligeros durante el primer semestre de 2025, lo que demuestra “una tendencia positiva en la implicación vecinal y en la eficacia del sistema de gestión de residuos”.

Por su parte, Fernando Llaca, representante de Ecoembes en Asturias, subrayó que el objetivo de la campaña es “concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar envases y avanzar hacia una economía circular que dé una segunda vida a los materiales”. La iniciativa forma parte del programa nacional “Movimiento imparable” y busca consolidar los buenos resultados en reciclaje alcanzados por el municipio.