PVOS denuncia que el Ayuntamiento “no puede otorgar” licencia a la planta de asfalto de Priorio (Oviedo)

La Plataforma Vecinal por un Oviedo Sostenible (PVOS) asegura que el Ayuntamiento de Oviedo “nunca podrá otorgar” licencia de actividad a la planta de asfalto de Priorio, al no haberse solicitado en el expediente administrativo iniciado en 2016. En un comunicado difundido este miércoles, el colectivo vecinal califica la tramitación del proyecto como una “actividad imposible” y acusa al Consistorio de “inutilidad” e “inacción” ante un caso que arrastra ya casi una década de conflictos judiciales.

PVOS recuerda que el promotor original, Canteras Mecánicas Cárcaba (CMC), pidió en 2016 permiso para construir la planta, solicitud que fue denegada en 2018 y posteriormente recurrida en los tribunales. En 2021, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo reconoció el derecho de Hanson Hispania S.A.U. —entonces promotora— a obtener la licencia para implantar la actividad, fallo que fue firme en 2023.

Sin embargo, el colectivo advierte de que esa resolución es “inejecutable en los términos que ahora pretende el promotor”, REASA, al carecer la planta de las condiciones urbanísticas necesarias y encontrarse “fuera de ordenación”. Además, sostiene que el reciente trámite del RAMINP publicado el 16 de septiembre “no procede” al no existir solicitud de licencia de actividad.

PVOS anuncia que agotará “todas las vías administrativas y judiciales” si el Ayuntamiento “se atreve a otorgar una licencia que nadie ha pedido”. En su nota, la plataforma critica el funcionamiento del Servicio de Licencias municipal y acusa al gobierno local de “dejar desprotegido al común de los vecinos de Oviedo”.