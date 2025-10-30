"Ya no me quedan fuerzas", la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural

El párroco de Las Caldas, Priorio, Caces y Puerto, Alejandro González Alonso, ha decidido abrir un paréntesis en su labor pastoral, según comunicó el pasado fin de semana a sus feligreses. El sacerdote también ha escrito una carta en la hoja parroquial donde comunica su decisión en clave personal: «Ya no me quedan fuerzas», llega a reconocer en dicha misiva. En principio la interrupción temporal de su labor sacerdotal, que alcanza a su desempeño en la capellanía del HUCA, tiene como motivo centrarse en el cuidado de sus padres, de avanzada edad, y tendrá forma de excedencia por un año. Algunos parroquianos le han pedido que prolongue su trabajo pastoral unos días, ante la cercanía de las celebraciones religiosas de Difuntos.

Alejandro González «Jano» tenía a su cargo desde hace cinco años varias parroquias rurales del entorno de Las Caldas, a donde llegó de su anterior destino como canónigo en el santuario de Covadonga, un puesto que desempeñó tres años, desde 2017, y donde coincidió con el actual vicario general de la diócesis, Adolfo Mariño. Antes, Alejandro González, que es natural de Lugones, había estado al frente de catorce parroquias en el Oriente de Asturias, concretamente en Amieva y Ponga. También fue vicario parroquial en Cangas de Onís y antes de recibir la ordenación sacerdotal había colaborado en parroquias de la zona centro de Asturias y en la Casa Sacerdotal de Oviedo, donde ayudó y asistió a los curas que por su edad o salud ya no podían desempeñar su labor pastoral. En su etapa de diácono estuvo destinado unos meses en la misión de Bembereké, en Benin, y ejerció el diaconado en la parroquia de Santiago Apóstol de Sama de Langreo.

En la carta que Alejandro González ha dirigido a sus parroquianos se hace eco de «los rumores» que había desde hace tiempo sobre un posible cambio de destino, de ahí que haya decidido explicar directamente su situación y su apartamiento, por ahora temporal, de su labor sacerdotal. Entre sus compañeros de la curia ovetense ya había trascendido la posibilidad de que Alejandro González se tomara un periodo de reflexión y apartamiento de la labor sacerdotal, ligado a la atención a sus padres, estrechamente vinculados a la comunidad parroquial de San Félix de Lugones. Ordenado sacerdote en 2014 por el arzobispo Jesús Sanz Montes, asegura Alejandro González en la citada carta que toma esta decisión con «gran pesar» y que la comunica abiertamente en la hoja parroquial a sus feligreses ante «una situación personal y familiar complicada», que está relacionada con la salud de sus padres.

En los últimos cinco años Alejandro González ha compaginado su labor pastoral con la de administrador de Ribera de Abajo donde alertó del mal estado de varias iglesias, y el desempeño de la capellanía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), una atención en la que participan otros cinco sacerdotes. Parroquianos de la zona de Las Caldas manifestaron ayer este periódico su malestar con el Arzobispado por la falta de atención a los problemas de humedades en varias iglesias de la zona.