Suerte por partida doble en Oviedo: premiados dos boletos de la Primitiva que fueron sellados en la misma administración
La combinación ganadora fue la formada por los números 19, 8, 42, 34, 9 y 39, con el 13 de complementario y el 2 de reintegro
S. C.
Dos boletos sellados en Oviedo han sido agraciados este jueves con 71.513 euros cada uno en el sorteo de La Primitiva, al ser dos de los tres acertantes de un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).
Según información de Loterías y Apuestas del Estado, los dos boletos fueron validados en el mismo Despacho Receptor nº 57.085, situado en Plaza de la Paz, 8 de la capital. También hubo otro acertante de segunda categoría que hizo su apuesta en la ciudad de Valencia.
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 27.000.000,00 de euros.
La combinación ganadora fue la formada por los números 19, 8, 42, 34, 9 y 39, con el 13 de complementario y el 2 de reintegro.
