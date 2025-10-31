El Alcalde de Oviedo detalla sus prioridades para el presupuesto de 2026: el palacio de la cultura y las pistas de atletismo

Oviedo contará el año que viene con un presupuesto de récord. La propuesta del gobierno de Alfredo Canteli asciende a 294.020.000 euros, una cifra sin precedentes (las cuentas en vigor ascienden a 270 millones), que reserva casi 34 millones para inversiones, un 12,39% más que en el presente ejercicio. Dos son las obras prioritarias para el Alcalde, según explicó este viernes tras guardar un minuto de silencio por las 33 asesinadas por la violencia machista en lo que va de año: el proyecto de reforma de la plaza de toros y la conversión del Palacio de los Niños en el Palacio de la Cultura. Sobre el coso taurino, detalló, es un compromiso personal acometer las obras para devolverlo a la vida. Sus puertas se cerraron en 2007 con una última corrida de la que salieron a hombros El Cordobés, Rivera Ordóñez y Jesulín. "Las obras se van a hacer porque corren mucha prisa al afectar a la zona de Buenavista y El Cristo", que en los últmos doce años se vio afectada por el traslado del HUCA a La Cadellada.

Otra de las prioridades es el Palacio de los Niños. Sin uso desde 2021, se convertirá en la sede para los ensayos de Oviedo Filarmonía, la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" y la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". También acogerá a grupos más pequeños que necesitan un lugar específico para preparar sus ensayos. La concejalía liderada por el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, lleva semanas trabajando para hacer realidad esta promesa. En los últimos días, se han limpiado los alrededores del edificio ubicado en la calle Avelino Uña que se encontraban llenos de basura y se han arreglado las zonas verdes de alrededor.

También quiere Canteli iniciar el año que viene la construcción de las pistas de atletismo en Ciudad Naranco. Las únicas instalaciones cubiertas para los atletas estaban en el Palacio de los Deportes, pero las obras de ampliación de las instalaciones diseñadas originariamente por Ildefonso Sánchez del Río perdieron este servicio. Es por ello que el equipo de gobierno eligió la parcela donde se iba a construir el spa de Ciudad Naranco para la construcción del edificio. Sin embargo, dijo Canteli, el proyecto lleva un retraso de un año. "No hoy a explicar ahora los motivos, pero no son políticos sino técnicos"

En un segundo plano deja Canteli la reurbanización del margen izquierdo del Bulevar. A falta del proyecto definitivo, la concejalía de Infraestructuras adelanta que la pasarela peatonal que conecta el centro comercial Los Prados con Ventanielles será demolida y sustituida por un paso a ras de la calzada y ve "altamente probable" que el puente de la avenida de Atenas tenga el mismo destino, aunque todavía faltan algunos informes técnicos que lo corroboren.